VOLDSHENDELSE: Politiet rykket ut med flere patruljer til en voldshendelse på Grønland onsdag ettermiddag.

Mann alvorlig skadet etter voldshendelse på Grønland

Politiet jakter to gjerningspersoner etter en alvorlig voldshendelse på Grønland onsdag. Saken etterforskes som drapsforsøk.

Publisert: Nå nettopp

Politiets foreløpige etterforskning tyder på at to gjerningspersoner skal ha gått løs på to andre personer onsdag ettermiddag, ifølge operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

– Saken etterforskes som et drapsforsøk, sier han.

En av de fornærmede har alvorlige, men ikke livstruende, slag- og stikkskader, og er sendt videre til sykehuset. Den andre fornærmede er fysisk uskadet, forteller operasjonslederen.

Politiet har ikke pågrepet noen etter hendelsen, og jakter fremdeles på gjerningspersonene.

Politiet ble varslet om hendelsen kl. 16.15, og rykket kjapt ut med store styrker til åstedet.

Det er foreløpig uklart hva slags gjenstander som er brukt til å påføre fornærmede skadene. Operasjonslederen ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.