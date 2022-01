EKSPLODERTE: Ola Christian Nissen hadde noe han beskriver som en svært ubehagelig opplevelse da dette led-lyset fra Nille eksploderte.

Nille-lys eksploderte: − Veldig ubehagelig

Et led-lys fra Nille eksploderte på terrassen til Ola Christian Nissen i romjulen. Lavpriskjeden har stoppet salget av sikkerhetsmessige årsaker.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Pensjonist Ola Christian Nissen skvatt da han gikk ut på terrassen sin i Spania. Led-lyset han hadde kjøpt på lavpriskjeden Nille i Norge hadde nemlig eksplodert.

– Heldigvis satte jeg det på et bord på terrassen. Bare tenk om det var barn eller brennbare saker i nærheten, sier Nissen og legger til:

– Dette er livsfarlig. Det er både farlig for barn og det er brannfarlig.

Han beskriver hendelsen som veldig ubehagelig.

– Jeg er bare glad det gikk bra, sier han.

UBEHAGELIG OPPLEVELSE: Ola Christian Nissen mener at Nille bør tilbakekalle et led-lys som eksploderte hjemme hos han.

Stoppet salget av varen

Led-lyset ble kjøpt i Norge i romjulen. Nissen forklarer at han tok kontakt med Nille-direktør Kjersti Hobøl, men han følte ikke at kjeden tok bekymringen hans på alvor.

Direktøren bekrefter til VG at hun har vært i kontakt med Nissen.

– Varen er midlertidig trukket fra butikkene mens vi undersøker hva som har skjedd, sier hun og legger til:

– Dette led-lyset i sort er helt nytt, og vi har nesten ikke solgt noe av lyset, men det er samme type led-lys som vi har solgt hundretusener av tidligere i hvit utførelse, og vi har ikke hatt et eneste problem, sier hun.

Mener det ikke er noe feil med produktet

Hobøl sier at de ikke kan konkludere med at det er noe feil med produktet.

– Basert på leverandørens tilbakemelding og fraværet av lignende henvendelser fra andre kunder kan vi ikke derfor konkludere med at det er feil på lysene, men at det skyldes at batteriet enten har blitt utsatt for ekstern varme eller at batteriene har kortsluttet og forårsaket overoppheting, sier hun.

Leverandøren opplyser at de svarte lysene er mer sårbare når det gjelder å ta til seg ekstern varme fra sollys eller peis eller lignende.

– Vi har derfor også merket produktene med at de skal hodes unna varmekilder og direkte sollys, sier Hobøl.

Nissen er ikke fornøyd med Nille-direktøren sitt svar. Han mener at alle varene skulle blitt tilbakekalt på dagen.

– Det er syv dager siden jeg tok kontakt med dem og de har ikke tilbakekalt produktene. Det er ikke bra i det hele tatt etter min oppfatning, sier han.