Mistenkt pirat tas med til Danmark: «Ikke forsvarlig å slippe ham løs på sjøen»

En mistenkt pirat er fløyet til Danmark etter at han ble skadet i en skuddveksling med danske soldater. – Vil ikke være medisinsk forsvarlig å slippe ham løs på sjøen, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

Fire mennesker ble drept da danske soldater forsøkte å avverge et piratangrep utenfor kysten av Nigeria i november 2021.

Soldatene befant seg på fregatten Esbern Snare, som patruljerer i området. En skuddveksling oppsto, og fire antatte pirater ble drept. Ingen dansker kom til skade. Fire antatte pirater ble også pågrepet, og én av dem ble alvorlig såret, melder NTB.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen roste soldatene og sa at de trolig avverget et angrep på sivile handelsskip.

To dager senere ble de fire overlevende varetektsfengslet. Han som ble såret ble overført til et sykehus i Ghana, melder Ekstra Bladet.

Fløyet til Danmark

Onsdag ble det bestemt at den antatte piraten skulle bli flydd til Danmark grunnet skadene.

Det skriver Justisdepartementet i en pressemelding .

«Det vil ikke være medisinsk forsvarlig å slippe ham løs på sjøen, fordi han har pådratt seg skader i forbindelse med konfrontasjonen med de danske soldatene», skriver departementet.

– Som følge av Danmarks internasjonale forpliktelser og den mistenkte piratens helsetilstand er det vurdert at det ikke var noen annen utvei enn å bringe personen til Danmark, sier justisminister Nick Hækkerup (S).

– Dette betyr antagelig at han vil bli tiltalt i Danmark for forsøk på drap på danske soldater, står det videre.

Piratmistenktes forsvarer, advokat Birgitte Skjødt, bekrefter overfor danske TV 2 at han vil bli fremstilt i byretten i Københavns byrett fredag.

Avisen får også bekreftet at vedkommene har landet på dansk jord.

– Uvanlig og ekstraordinær avgjørelse

Den mistenkte piraten skal fremstilles for retten 7. januar. De tre andre mistenkte piratene er i ferd med å bli løslatt, står det i pressemeldingen.

De fire ble siktet for drap, men 5. januar ble siktelsen mot de tre av de mistenkte piratene henlagt.

«En uvanlig og ekstraordinær avgjørelse», lyder det fra justisministeren, fordi regjeringen ikke har noen interesse i å få de mistenkte piratene til Danmark og potensielt ikke kunne sende dem ut etter en eventuell straff.

– Derfor har jeg helt unntaksvis tatt avgjørelsen om å pålegge påtalemyndigheten å varsle tre av de fire antatte piratene om frafall. Det betyr at de tre mistenkte piratene er satt fri. De har ingen tilknytning til Danmark, og forbrytelsen de er siktet for er begått langt fra Danmark. De hører rett og slett ikke hjemme her. Og derfor mener jeg det er det rette å gjøre, sier Nick Hækkerup, til danske TV 2.