Spioner som ikke er kompetente nok, en kultur der sjefer får den etterretningen de ønsker å høre og en Vladimir Putin (69) som stengte seg inne i sin egen verden.

Det er blant forklaringene som nå kommer om Putins krigsfiasko i Ukraina. Les saken i dagens VG.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

VG omtalte nylig hvordan Stortinget har justert ned prisene på mat i sin egen kantine. Lavere priser var tydeligvis ikke nok. Nå har en stortingsrepresentant levert en klage på at det er for mye grønnsaker og «hipp» mat, og krever at det blir mer skrelte poteter og øl å få på Stortinget. Les saken i dagens VG.

Og i Storbritannia har det kommet nye bilder av britenes statsminister Boris Johnson på fest under nedstengingen. Se bildene i dagens VG.

