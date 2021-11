VANT: I 2019 møtte VG Oskar Wilhelmsen, samboeren Heidi Markussen og deres datter Mie. Nå har han og 21 andre vunnet det siste slaget i retten mot Stendi (tidligere Aleris).

Høyesterett avviser anke: Omsorgsarbeidere får millionerstatning fra Stendi

– De fortjener hver eneste krone, sier fagforbundsleder. 22 omsorgsarbeidere får etterbetalt mer enn én million kroner i snitt av Stendi, etter at høyesterett avviser anken fra velferdsselskapet.

– Det var veldig deilig å knuse dem på denne måten, sier Oskar Wilhelmsen, som er blant dem som gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold.

I juni i år ga Borgarting lagmannsrett de 22 omsorgsarbeiderne i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstagere, til tross for at de har blitt behandlet som selvstendige næringsdrivende (oppdragstagere).

Stendi anket de delene av dommen som gjelder etterbetalingskravene på lønn og feriepenger som flertallet i lagmannsretten tilkjente saksøkerne.

Lagmannsretten dømte nemlig Stendi til å betale de 22 om lag 24,1 millioner kroner til sammen, pluss betydelige forsinkelsesrenter. De ble også tilkjent sakens omkostninger, på 17,5 millioner kroner.

Fredag besluttet imidlertid Høyesteretts ankeutvalg at anken ikke skal behandles av Høyesterett.

Dermed har Fagforbundets 22 medlemmer vunnet en total seier over velferdsselskapet Stendi, skriver fagforbundet LO i en pressemelding.

– Fantastisk

– Vi vant ikke bare halvveis, men fikk medhold i alt vi ønsket. Det er fantastisk, sier Wilhelmsen.

Han avsluttet sitt arbeidsforhold med Stendi etter at sjefen hans forlangte at han stilte på jobb eller selv skaffet vikar mens han og samboer Heidi Markussen sto midt i et fødselsdrama.

FORNØYD: Her er Wilhelmsen avbildet i 2019 da VG besøkte ham og samboeren. Nå er han fornøyd med hvordan saken har endt.

Stendi opplyste den gang til VG at de ikke kjente seg igjen i hendelsesforløpet som Wilhelmsen beskrev.

– Etter den episoden fant jeg ut at jeg ikke kunne jobbe der lenger. Vi ble ikke behandlet som ansatte, men måtte selv rydde opp hvis vi var syke eller hadde kriser som det vi sto i, sier Wilhelmsen, som nå jobber som miljøterapeut i Tønsberg kommune, der han forsikrer at det er ryddige forhold.

Tidligere Stendi-ansatt Mats Rolfsen (37) sier til VG at dette har vært en viktig sak «arbeidsrettsmessig».

– Vi får bare håpe at dette gjør bransjen mer ryddig, sier han og legger til at den avviste anken er gode nyheter.

– Fortjener hver eneste krone

Fagforbundets leder Mette Nord sier i LOs pressemelding at medlemmene «har ført en heltemodig kamp som rydder opp i en hel bransje.

– De fortjener hver eneste krone.

Hun legger til at det er gledelig at de endelig får betalt.

– De har blitt dårlig behandlet, underbetalt og utnyttet av arbeidsgiveren, sier Nord.

Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet har ført saken for medlemmene.

I pressemeldingen sier han at Høyesteretts avgjørelse «må føre til en radikal omlegging i den private omsorgsbransjen».

– Den må få tilsynsorganer og offentlige aktører til å gå i seg selv og reflekterer over hvordan dette kan ha pågått i en årrekke uten at det er grepet inn.

FAGFORBUNDSLEDER: Mette Nord.

Stendi: – Prinsipiell betydning

VG har bedt Stendi om en kommentar og får opplyst at de « tar til etterretning at Høyesterett har besluttet å ikke ta vår anke inn til behandling».

Stendis kommunikasjonsdirektør, Julie Borchgrevink, opplyser videre at advokat Eirik Edvardsen er den som uttaler seg videre på vegne av selskapet:

«Som tidligere uttalt mener vi saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til beregningen av og forutsetningene for krav om etterbetaling, lønn og feriepenger ved omklassifisering fra oppdragstager til arbeidstager. Vi mener blant annet et etteroppgjør må baseres på de vilkår som den enkelte ankemotpart ville hatt som ansatt i Stendi og hvor det høyere konsulenthonoraret som er utbetalt for de samme timene må tas hensyn til ved beregningen av slik krav. Disse poengene ble hensyntatt i tingretten, men ikke i lagmannsretten, og vi mener det ville vært av prinsipiell betydning å få disse spørsmålene inn for Høyesterett.»

– Selskapet har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, skriver Borchgrevink på mail til VG.

I september skrev VG en sak om at Stendi erkjenner at deres omsorgsarbeidere skal behandles som arbeidstagere.

Borchgrevink i Stendi sa at de hadde endret sin praksis.

– Daværende Aleris Ungplan & BOI intensiverte arbeidet med faste ansettelser i 2017/2018, og hovedregelen i selskapet har siden da vært faste ansatte, sier hun.