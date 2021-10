DØMT: En enstemmig Søndre Østfold tingrett dømte seks unge menn til fengselsstraff etter en voldsepisode i skogen i Sarpsborg. Dommen ankes, opplyser en av forsvarerne.

Seks menn dømt for å ha bortført og mishandlet 14-åring

Seks unge menn er dømt for å ha bortført og mishandlet en 14-åring i Sarpsborg. I skogen skal gutten ha blitt utsatt for grov vold og trusler med kniv og pistol, ifølge dommen.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

En dom fra Søndre Østfold tingrett gir fem unge menn fengselsstraff på over ett år etter en voldshendelse i Sarpsborg i juli i fjor. Den yngste er dømt til ungdomsstraff i ett år, eller fengselsstraff i ti måneder.

Fornærmedes bistandsadvokat, Hilde Jæger, sier klienten hennes kun har fått anledning til en kort muntlig gjennomgang av dommen.

– Hans umiddelbare reaksjon er at han er lettet over at rettssaken er gjennomført og ferdig, og at dom i saken foreligger.

Rettssaken og tiden i forkant var en stor påkjenning for han, forklarer hun:

– Blant annet fordi en person i hans nære nettverk var stevnet som vitne og avga forklaring under hovedforhandlingen, samt at rettssaken brakte opp minner om det han har vært utsatt for. Han ønsker nå å legge dette bak seg, og gå videre.

FORNÆRMEDES BISTANDSADVOKAT: Hilde Jæger sier at hennes klient er lettet.

Karakterisert som mishandling

Hva som egentlig skjedde kvelden tirsdag 28. juli i fjor har mennene ulike forklaringer på, kommer det frem i dommen.

Men tingretten finner det bevist at de seks mennene, i alderen 17–22 år, handlet i fellesskap da 14-åringen ble bortført fra en parkeringsplass ved en butikk på Alvim i Sarpsborg.

Da 14-åringen mot sin vilje ble fraktet til Kalnesskogen, ble han ifølge dommen slått mange ganger i ansikt, hode, kropp og bein, og sparket to ganger mot hodet.

Gutten skal ha blitt holdt fast mens mennene slo ham i magen, og kommanderte 14-åringen til å kysse skoene til en av dem, mener tingretten.

En av mennene skal ha tatt opp en luftpistol og sagt: «Skal jeg skyte deg her og nå?», ifølge dommen.

14-åringen var forslått og mørbanket etter voldshendelsen, og hadde brist i ribbein og perforert trommehinne, ifølge dommen. Voldshandlingene varte i 15–25 minutter, og volden hadde etter rettens vurdering karakter av mishandling. Gutten skal ha vært redd for å dø, og har vært nødt til å få traumebehandling etter episoden.

SARPSBORG: Litt utenfor Sarpsborg sentrum, i Kalnesskogen, skal voldsepisoden ha skjedd.

– Ønsker å komme videre i livet

«Det har mindre betydning hvem som utførte de enkelte voldshandlinger, da alle seks har solidarisert seg med handlingene», er Søndre Østfold tingretts konklusjon i dommen, som er enstemmig.

Forsvarsadvokat Marius Ihlebæk opplyser om at hans klient er skuffet over dommen:

– Han er overrasket over å ikke bli frifunnet for anklagene mot ham. Dommen vil bli anket. Retten har ikke undergitt han en individuell vurdering slik han har krav på, men behandlet alle de tiltalte som en gruppe.

Forsvarer Henrik Nikolai Bliksrud sier at hans klient ikke har tatt stilling til om saken skal ankes. Det samme opplyser forsvarsadvokat Tale Hagtvedt.

Forsvarsadvokat Gaute Nilsen sier at hans klient har mottatt dommen, og at han har tatt betenkningstid – men at han utover dette ikke har noen kommentar.

Klienten til forsvarsadvokat Nils Christian Nordhus ønsker å godta dommen.

FORSVARER: Klienten til forsvarsadvokat Nils Christian Nordhus ønsker å godta dommen.

– Han fikk lavest straff av alle de fem som tiltalte som var over 18 år. Hans dom på 13 måneder inkluderer også en tidligere dom på et par måneder. Han ønsker å komme videre i livet, og håper at det også skal være mulig både for fornærmede og andre som er berørt av hans handling, sier Nordhus til VG.

VG har tirsdag kveld ikke fått svar fra advokat Magne Furuholmen, som representerer den siste av de dømte.