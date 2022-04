KRIG: Et tjenestemedlem av den pro-russiske styrken avfyrer en granatkaster under kamper i den beleirede sørlige havnebyen Mariupol 31. mars.

Røde Kors: Får ikke ta med nødhjelp inn i Mariupol

Røde Kors sier at de ikke fikk tillatelse til å ta med humanitær hjelp inn i Mariupol, ifølge Reuters. Ukrainas visestatsminister sier at 100.000 trenger akutt evakuering fra byen, skriver Ukrinform.

Det er knyttet stor spenning til om sivile klarer å komme seg ut av den utbombede havnebyen Mariupol sørøst i Ukraina fredag.

Røde Kors sier ifølge AFP at det ennå ikke er klart om evakueringen vil skje i dag. Ifølge Reuters sier Røde kors at evakueringsoperasjonen består av 54 busser – og at myndigheter på toppnivå fra både Russland og Ukraina har godkjent evakueringsplanen.

Reuters siterer også Røde Kors på at de ikke fikk tillatelse til å ta med humanitær hjelp inn i byen. CNN siterer en rådgiver til Mariupol-ordføreren som indikerer at ingen nødhjelp har nådd dem så langt.

– Byen forblir stengt for inngang og det er veldig farlig å forlate byen i en privat bil. Siden i går har okkupantene kategorisk ikke tillatt nødhjelp, selv i de minste mengder, inn i byen, skriver rådgiver Petro Andriushchenko på Telegram, ifølge CNN.

Planlegger evakueringskonvoi

Tidligere meldte BBC at Røde Kors sier de planlegger den største nødhjelps- og evakueringskonvoien til byen fredag.

En Røde kors-konvoi med tre biler forlot Zaporizjzja i retning Mariupol fredag formiddag, i et forsøk på å legge til rette for evakuering av byen.

Byen Zaporizjzja ligger sør-øst i Ukraina ved elven Dnipro rundt 70 kilometer fra byen Dnipro.

De mener konvoiens rolle vil være å legge til rette for og følge evakueringen av sivile fra byer - som skal skje med busser sendt av ukrainske myndigheter.

Evakuering fra Mariupol har gjentatte ganger feilet på grunn nye kamper.

Beskyldninger

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk sier at rundt 75.000 personer er evakuert fra Mariupol, og at 100.000, inkludert barn, kvinner, eldre og funksjonshemmede, trenger akutt evakuering fra byen, ifølge nyhetsbyrået Ukrinform.

Ukraina beskylder russiske styrker for å blokkere 45 busser som skulle evakuere sivile fra havnebyen Mariupol. Veresjtsjuk hevder også at russerne har konfiskert tolv ukrainske lastebiler som skulle levere nødhjelp i Melitopol. Disse inneholdt 14 tonn mat og medisiner, ifølge henne, skriver CNN.

Sent tirsdag kveld uttalte FN til Reuters at flere tusen sivile har dødd i den utbombede byen Mariupol, etter at Russland invaderte landet for snart seks uker siden.

