RIDDERSPRANGET: Arkivbilde fra Sjoa.

Tsjekkisk padler (20) funnet død i Sjoa

Det var en 20 år gammel tsjekkisk padler som mistet livet i Sjoa, opplyser politiet.

Padleren ble funnet ca syv kilometer nedenfor Ridderspranget.

– Det er nå klart at åtte tsjekkere i 20 åra raftet på to flåter, begge veltet, sju personer fikk kontroll, den åttende, mann 20 år, forsvant nedover elva og druknet, skriver politiet i Innlandet på Twitter.

Padlerne følges opp av kriseteam.

– Den saknede ble funnet av redningsmannskaper og heist ut av elva av redningshelikopter, vi samler padlegruppen nå, skriver politiet på Twitter klokken 19.21.

Padleren var i følge med syv andre padlere. De skal være av tsjekkisk nasjonalitet.

– Det er et følge på åtte som har padlet ut fra Ridderspranget. Følget har observert en av padlerne flytende bevisstløs nedenfor Ridderspranget, sier Bjaanes.

Han legger til at det er mye vann i Sjoa, og at strømmen er stri.

Nødetatene satte i gang en større redningsaksjon og Bjaanes opplyste tidligere til VG at de blant annet søkte med droner og at et redningshelikopter var på vei.