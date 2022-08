Aktiver kart

Padler funnet død i Sjoa

Padleren som var meldt savnet i Sjoa, er funnet omkommet. Det opplyser politiet.

Publisert:

Padleren, som ifølge politiet trolig er tsjekkisk, ble funnet ca syv kilometer nedenfor Ridderspranget.

– Han har ligget i vannet lenge, det er snakk om et par timer. Han ble observert av andre padlere, sier operasjonsleder Kristian Bjaanes i Innlandet politidistrikt til VG.

– Den saknede ble funnet av redningsmannskaper og heist ut av elva av redningshelikopter, vi samler padlegruppen nå, skriver politiet på Twitter klokken 19.21.

Padleren var i følge med syv andre padlere. De skal være av tsjekkisk nasjonalitet.

– Det er et følge på åtte som har padlet ut fra Ridderspranget. Følget har observert en av padlerne flytende bevisstløs nedenfor Ridderspranget, sier Bjaanes.

Han legger til at det er mye vann i Sjoa, og at strømmen er stri.

Nødetatene satte i gang en større redningsaksjon og Bjaanes opplyste tidligere til VG at de blant annet søkte med droner og at et redningshelikopter var på vei.