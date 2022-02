FHI: Tryggere på at tiltakene kan lettes

LINDERN (VG) FHI regner med at tre til fire millioner nordmenn vil smittes av coronaviruset i løpet av vinteren. Likevel mener de at man snart kan lette opp i tiltakene.

– Samfunnet kan i løpet av kort tid gå tilbake til en normal hverdag uten særlige smitteverntiltak, uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra omikronvarianten.

Dette skriver Folkehelseinstituttet i deres nyeste risikovurdering av omikronvarianten, som ble publisert onsdag.

Som i den forrige risikovurderingen for to uker siden, mener FHI at spredningsevnen til epidemien er nå så stor at en betydelig bremsing av epidemien ville ha krevd svært sterke tiltak over tid.

– Vi har helt klart fått bekreftet at omikron smitter raskt og mange, men at få blir lagt inn og at færre trenger intensivbehandling, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG etter risikovurderingen er lagt frem.

– Betyr det at det er trygt å lette på tiltakene?

– Vi er tryggere på at det er greit å ikke ha så mye tiltak, eller kanskje ikke tiltak i det hele tatt, svarer Stoltenberg.

MINDRE ALVORLIG: FHI er sikrere enn noensinne på at færre legges inn på sykehus med omikronvarianten. Dermed er de også tryggere på at smitteverntiltakene kan lettes.

Hun understreker likevel at det er regjeringen som vurderer hvilke tiltak som skal gjelde. Direktøren vil derimot ikke svare på hvilke anbefalinger FHI har gitt angående de gjeldende smittevernstiltakene.

– Vi leverer anbefalinger nesten hver dag. Disse justeres og bearbeides hele tiden, sier Stoltenberg.

– Kan en nærstående gjenåpning faktisk bli «den siste»?

– Det kan, men vi må være forberedt på at det også kan være behov for tiltak også senere, svarer direktøren.

I risikovurderingen skriver FHI blant annet at det trolig vil komme en ny bølge av omikronvarianten, enten til høsten eller neste vinter.

På den andre siden trekker de frem at befolkningen sannsynligvis vil være beskyttet mot alvorlig sykdom, takket være høyere grunnimmunitet.

Tror vinterbølgen vil snu i løpet av mars

FHI forventer at smittetallene vil øke i tiden fremover, men at bølgen vil snu og falle til et lavt nivå i slutten av mars.

Før den tid regner imidlertid FHI med at vinterbølgen vil ha gått gjennom et flertall av Norges befolkning:

– Vi regner med at vinterbølgen vil smitte tre-fire millioner mennesker, og at rundt en halv million kan smittes i de verste ukene, skriver FHI i risikovurderingen.

– Vi tror at noen tusen vi trenge sykehusbehandling, men at sykehusene aldri vil ha flere enn tusen samtidig innlagt totalt og heller ikke flere enn hundre pasienter samtidig på respirator.

