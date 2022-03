I SIKKERHET: Flere hunder er brakt til et dyremottak i Orzechowce i sørøstlige Polen, i nærheten av grensen til Ukraina.

Veterinærer redder dyr ut av krigen

Veterinærer og frivillige ved grensen til Ukraina jobber hardt for å evakuere og redde skadde og forlatte dyr.

Av Ida Lokland

Publisert: Nå nettopp

Over to og en halv millioner mennesker har flyktet fra Ukraina og flere hundre tusen krysser grensen til Polen hver dag, ifølge FN.

Selv om fokuset er rettet mot de massive militære ødeleggelsene og den humanitære katastrofen som nå utfolder seg, har mange flyktninger måttet ta vanskelige beslutninger om hva de skal ta med seg ut av landet.

Det har Jakub Kotowicz, en polsk veterinær som CNN har snakket med, fått erfare ved den polske grensebyen Przemysl.

OMSORG: En veterinær ved ADA Foundation tar hånd om en katt, i den polske grensebyen Przemysl.

– Ville ha sultet i hjel

Kotowicz jobber for ADA Foundation, en forening bestående av veterinærer som tar hånd om skadde og forlatte dyr, blant annet katter, hunder, geiter og til og med bjørner.

Den siste tiden har flere av de ansatte risikert livene sine ved å kjøre inn i Ukraina for å hjelpe til med å tømme tilfluktsrom og tilby plass og veterinærtjenester til dyrene som ukrainske flyktninger har måttet forlate i hjemlandet, forteller han.

Et av de mange dyrene som veterinærene har tatt hånd om er geiten Sasha.

– En ukrainsk dame tok ham med seg. Hun ville redde ham. Han ville ha sultet i hjel hvis han ble stående i Ukraina uten melk, sier veterinæren Radosław Fedaczyńsky til CNN.

Siden Russland invaderte Ukraina har ADA evakuert mer enn 300 dyr. Vel fremme i Polen er dyrene underlagt karantene, da de fleste av dem trenger å bli vaksinert og registrert. Noen blir behandlet for sår og dehydrering, opplyser foreningen til AP.

Også dyrevernorganisasjonen PETA har engasjert seg i dyrene i Ukraina.

Deres avdeling i Tyskland har vært tilstede ved grensen til Ukraina, hvor de har tatt hånd om forlatte og skadde dyr, donert katte- og hundemat, tilbudt vaksinasjon til dyrene i tillegg til å gi pledd til mennesker på flukt, opplyser Jennifer White i PETA.

Rundt 4000 dyr i dyrehage i Kyiv

Syv bjørner ble nylig evakuert fra et dyremottak i nærheten av Kyiv og brakt til Bear Sanctuary i Vest-Ukraina, som følge av den opptrappede aktiviteten rundt hovedstaden, skriver Euronews.

Også seks løver og seks tigre fra et senter for vanskjøttede dyr i nærheten av Kyiv ankom Polen i forrige uke.

Den ukrainske lastebilen med den spesielle lasten måtte kjøre store omveier fra Kyiv for å unngå krigshandlingene. I tillegg til løvene og tigrene fraktet lastebilen også to karakaler (ørkengauper) og en afrikansk villhund, opplyser Malgorzata Chodyla fra Poznan Zoo.

I Kyiv er dyrehagen nå naturlig nok stengt for besøkende, men dyrene er der like fullt.

Det er snakk om 4000 dyr fordelt på 200 arter, deriblant elefanter, kameler og Ukrainas eneste gorilla. Personalet i dyrehagen forteller at det nesten er umulig å evakuere dyrene.

– Det er nærmest umulig å skaffe passende veterinærtjenester og transport, sa Kyrylo Trantin, dyrehagens sjef til Euronews.

NYTT LAND: En løve ble evakuert fra et dyremottak i Kyiv og transportert til Oudsbergen i Belgia den 9. mars.

Unntak for kjæledyr på flukt til Norge

Den norske foreningen for dyrs rettigheter NOAH, samler in penger for å hjelpe krigsrammede dyr i Ukraina.

NOAH skriver at de vil overføre pengene de samler inn til dyrerettighetsorganisasjonen UAnimals i Ukraina – som deretter vil fordele pengene på hjelpetiltak for trengende dyr og dyrehjem for familiedyr, gårdsdyr og ville dyr.

Mattilsynet i Norge opplyser at de jobber med å finne løsninger for ukrainere som kommer til Norge med kjæledyr som ikke oppfyller kravene til dyrehelse for innreise til EU/EØS-området.

De gjør nå flere unntak fra regelverket, skriver de på nettsidene.

Blant annet vil flyktninger fra Ukraina ikke bli belastet økonomisk for behandling, prøvetaking og eventuell karantene, opplyser de.