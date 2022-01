Derfor vil regjeringen ikke åpne opp mer

Regjeringen letter på smitteverntiltakene, men frislipp blir det ikke. Smittebølgen er ikke mulig å stoppe og regjeringen beholder derfor flere tiltak for å dempe smittetoppen og unngå at helsevesenet kneler.

Vi må fortsatt leve med strenge restriksjoner etter at regjeringen på en pressekonferanse torsdag kveld annonserte skjenkestopp etter klokken 23, anbefaler grønt nivå på videregående skoler, fortsatt hjemmekontor – og store endringer i karantenereglene.

– Selv om vi nå åpner noe opp, må vi fremdeles ta hensyn til at vi lever i en pandemi med et svært alvorlig virus, sier statsminister Jonas Gahr Støre og legger til at tiltakene har virket, og at man har klart å holde trykket akseptabelt på helsetjenesten.

– Jobben vår nå blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse og omsorgstjenesten overbelastes på grunn av mange pasienter og høyt sykefravær. Det betyr at vi kan slippe opp noe, men ikke slippe opp helt, sier Støre som viser til at FHI er veldig tydelige på at smittetoppen ligger foran oss.

Regjeringen mener endringene bidrar til at flere kan leve normalt, selv om det er mye smitte i samfunnet. 1. februar vil den gjøre en ny, helhetlig vurdering av tiltakene.

– Det å beholde kontroll er i alles interesse, mener Støre.

– Tåle å bli smittet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol understreket at de må gjøre alt de kan for å gi forutsigbarhet til næringsliv, helsetjenesten og andre.

– Vi håper jo at den omikronbølgen er den siste. Her må vi faktisk tåle å bli smittet, sa statsråden.

