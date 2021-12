FLERE KLAGER: Etter at VG skrev om Tor og Hilde i november, har flere barnefamilier fortalt Statsforvalteren om ubehagelige opplevelser på Haukeland universitetssjukehus.

Statsforvalteren: 13 klager på Barneklinikken i Bergen

VG fortalte historien om en barnelege som meldte en mor og far til barnevern og politi etter at deres lille datter døde. Nå har totalt 13 familier klaget Barneklinikken på Haukeland inn for Statsforvalteren.

Statsforvalteren i Vestland bekrefter at det så langt er åpnet tilsyn i åtte av sakene.

– Det kom et stort antall klager på en gang, sier fylkeslege Sjur Lehmann.

– I noen av sakene går det på opptreden og væremåte. Og i andre saker går det i tillegg på melding til barnevernet, sier fylkeslegen.

Ikke alle sakene handler om barnelegen som VG har omtalt i flere artikler. Fem av de 13 klagene omhandler annet personell ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus: Fem leger og en psykolog.

– Dette vitner om en gjennomgående ukultur på avdelingen, mener advokat Hilde Firman Fjellså i Advokatfirmaet Lippestad. Hun representerer tre av familiene.

– For å være helt ærlig er jeg overrasket over at alarmbjellene ikke har gått før, sier advokaten.

Til VG fortalte Hilde i november at barnelegen ga henne den sjeldne diagnosen Münchhausen by proxy – uten å utrede henne.

– Det er trist og helt unødvendig at så mange familier har lidd, sier Hilde.

Flere barnefamilier i Bergensområdet har uttalt at de har blitt utsatt for maktmisbruk og truende atferd fra den samme barnelegen.

Kjenner ikke til varsel

Allerede i desember 2019 kunne tilsynsmyndighetene innledet undersøkelser av barneklinikken på Haukeland.

Da ble Statens helsetilsyn gjort oppmerksom på forhold ved sykehuset av fylkeslegen i Agder gjennom et brev.

Helsetilsynet ble bedt om å vurdere om det var grunnlag for å opprette tilsynssak mot helsepersonell på Haukeland eller ved andre instanser i kommunen.

Hverken Helsetilsynet eller Statsforvalteren i Vestland iverksatte tilsyn.

– Det brevet kjenner ikke jeg til. Jeg tror ikke at jeg har det brevet, sier fylkeslege Lehmann i dag.

TAR SELVKRITIKK: Fylkeslege Sjur Lehmann.

Mer enn ti brev og e-poster, med omfattende informasjon om kritikkverdige forhold ved Barneklinikken, har Hilde og Tor fortalt VG at de sendte Helsetilsynet.

Dette ble først sendt Statsforvalteren 28. april i fjor. Her fremkommer det at barnelegen på Haukland har fortalt barnevernet og politiet at Hilde kan være til fare for sine to andre barn.

– Jeg ble kriminalisert som mor, sier Hilde til VG i dag.

– Ingen skal urettmessig motta diagnoser

2. november i år valgte Statsforvalteren å åpne et omfattende tilsyn av barnelegen og Barneklinikken, etter at VG skrev om foreldreparet.

– I etterpåklokskapens lys hadde det nok vært en stor fordel om vi hadde hentet inn mer informasjon tidligere, sier Lehmann.

– I materialet du mottok i april i fjor, fremkommer det at barnelegen diagnostiserte Hilde uten å være behandleren hennes. Var ikke det så oppsiktsvekkende at dere burde startet undersøkelser med en gang?

– På det tidspunktet fremsto det som en enkeltstående henvendelse. Men dette er nå en del av det pågående tilsynet vårt.

– Må flere foreldre urettmessig få en diagnose for at Statsforvalteren skal iverksette undersøkelser?

– Ingen skal urettmessig motta diagnoser.

Undersøkte ikke dødsfall

Fylkeslegen åpnet tilsyn med barneklinikken på grunnlag av klagen til Hilde og Tor i mai i fjor. Tilsynet gjaldt kun deler av klagen. Blant annet helsehjelpen til sønnen, samt meldingen til barnevernet.

– Vi tok imidlertid ikke stilling til det du spør om nå, sier Lehmann.

– Hvorfor undersøkte ikke Statsforvalteren hvorfor barnelegen varslet politiet om at Hilde kunne ha drept sin egen datter?

– Det kan jeg ikke kommentere nå.

Statsforvalteren konkluderte med at sykehuset hadde gitt forsvarlig helsehjelp. Men undersøkte ikke barnelegens påstand om at sønnen deres ikke har refluks, immunsvikt og autisme.

Diagnosene er fastsatt av to psykologspesialister, en barnepsykiater, en nevrolog og flere barneleger.

– Dette er et tema som inngår i den saken som vi holder på med nå. Jeg synes ikke det er riktig å kommentere.

– Men hvorfor ble ikke dette behandlet i det forrige tilsynet?

– Klagen tok opp en rekke problemstillinger, og vi tok fatt i det vi vurderte som mest sentralt.

Denne synes Hilde er vanskelig å forstå:

HILDE: Fotografert i huset sitt i Bergen.

– Er det ikke sentralt å vurdere hvorfor et barn plutselig dør? Klagen vår beskriver at datteren vår hadde uoppdaget lungesykdom. Ble dette undersøkt i det forrige tilsynet? Nei.

Fylkeslegen sier at dette vil bli undersøkt i det pågående tilsynet. Hilde mener at det forrige tilsynet ikke var et reelt tilsyn.

– Statsforvalteren la bare svaret fra sykehuset til grunn og lukket saken, mener Hilde.

Etterpå har ytterligere 12 barnefamilier klaget på Barneklinikken til Statsforvalteren.

– Kunne dette vært unngått hvis dere hadde undersøkt Barneklinikken tidligere?

– Før vi har innhentet og vurdert opplysninger fra alle sider, blir det spekulasjoner å si noe om hva som kunne vært unngått og når, sier fylkeslege Lehmann.

Sykehuset forstår foreldrene

De 13 klagene til Statsvarforvalteren, beskriver blant annet «truende og skremmende fremferd» fra leger på Barneklinikken.

En mor skriver at barnelegen «truer gjentatte ganger med å melde meg som mor til barnevernet, hvis jeg ikke samarbeider.»

BEKLAGER: Ansgar Berg er klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken.

Leder for Barneklinikken, Ansgar Berg, ønsker ikke å svare på VGs spørsmål, men skriver i en uttalelse:

«Vi har levert all tilgjengelig dokumentasjon i saken til statsforvalteren, og avventer deres behandling og tilbakemelding. Vi går allerede nå igjennom hvordan vi i behandlingen av lignende saker skal ha robuste fagmiljøer, gode rutiner og god kommunikasjon. Vi forstår at dette er en svært vanskelig situasjon for foreldrene, og tar alle tilbakemeldinger på alvor for å bruke det til å bli bedre.»

Advokat Hilde Firman Fjellså mener tilsynsmyndighetene må granske arbeidet de selv har gjort i saken til Hilde og Tor.

Brevene fra foreldreparet burde fått alarmen til å gå tidligere, mener hun.

– Alle som er opptatt av et godt og trygt helsevesen burde sett at informasjonen som de kom med måtte undersøkes nærmere og grundig, sier Fjellså.

– Tilsynsmyndighetenes formål er jo ikke først og fremst å få unna saksbunkene, men å avdekke kritikkverdige forhold. Da må de makte å fange opp viktige opplysninger og tørre å ta selvstendige initiativ. Det jo dette som er funksjonen med tilsyn.

SVIKT: Advokat Hilde Firman Fjellså forstår ikke hvorfor tilsynsmyndighetene gjorde mer.

Direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen erkjenner i dag at den første oversendelsen av informasjon fra dem til Statsforvalteren burde skjedd raskere.

– Men Helsetilsynet følger ikke opp hver enkelt sak som statsforvalterne behandler, sier Andresen.

Likevel er de nå i gang med et omfattende arbeid for å forsterke Helsetilsynets overordnede, faglige styring av statsforvalterne i Norge.

– Det vil rette seg både mot produktivitet og kvalitet på tilsyn, sier Andresen.