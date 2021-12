SMITTET: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), skriver på Facebook at han er coronasmittet.

Raymond Johansen har fått påvist omikron

Fredag kveld har det blitt bekreftet at byrådslederen i Oslo har blitt smittet av den nye virus-mutasjonen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser byrådssekretær Kaia Storvik (Ap) til NTB.

– Alle nærkontakter er informert og oppfordres til å følge gjeldende smittevernregler for omikron, som er annerledes og strengere enn ved normalt utbrudd, sier Storvik.

Hun opplyser at formen til byrådslederen er ok.

– Byrådslederen har vært i isolasjon siden han testet positivt onsdag kveld. Han fungerer som byrådsleder fra isolasjon, sier hun.

Storvik sier at hun ikke har den totale oversikten over hvor mange som har havnet i karantene på grunn av byrådslederen, men sier at han ikke har hatt veldig mange nærkontakter.

Hun opplyser at «noen» i byrådsapparatet har havnet i karantene etter smittetilfellet.

– Vi følger situasjonen tett i samarbeid med bydelsoverlegen.

Byrådslederen i Oslo testet først positivt på en hurtigtest etter å ha fått forkjølelsessymptomer onsdag kveld. Det skrev Raymond Johansen på sin egen Facebook-side.

– Onsdag kveld fikk jeg forkjølelsessymptomer og tok en hurtigtest som var positiv. PCR-testen i etterkant var også positiv, skrev han.

Videre skrev han at kommunen torsdag varslet journalister som var til stede på pressekonferansen tirsdag 7. desember om at de burde teste seg.

– En av mine medarbeidere er også smittet, men utover det har alle andre avlagt negative tester. De har likevel gått i karantene regnet fra tirsdag kveld. Andre jeg har møtt er også varslet, skriver Johansen.

Foreløpig er det ukjent hvordan byrådslederen ble smittet, sier Storvik til VG fredag kveld.

– Det er et større omikronutbrudd i St. Hanshaugen bydel, der han bor, men vi vet ikke hvor han har fått det fra, sier hun.

SMITTET: Her fra pressekonferansen tirsdag 7. desember hvor flere journalister har fått varsel om å teste seg.

VG har vært i kontakt med Johansen, som sier at han ikke har ytterligere kommentarer utover det han har skrevet i innlegget.

På tirsdagens pressekonferanse, like etter at regjeringen strammet inn de nasjonale tiltakene, tryglet byrådslederen Oslo-folk om å vaksinere seg, etter at det har blitt satt flere smitterekorder i hovedstaden den siste tiden.

– Vi hadde gledet oss til en helt vanlig jul. Sånn blir det ikke, sa Johansen, og oppfordret folk til ikke å miste motet.

– Vi kommer gjennom dette slik vi har gjort mange ganger før.

