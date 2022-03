Klikk for å aktivere kartet

Fire tatt av snøskred i Balsfjord – én person savnet

Nødetatene og frivillige er på vei til fjellet Blåruttinden i Troms, etter meldinger om at flere er tatt i et snøskred. Tre personer av fire personer er nå gjort rede for.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Troms politidistrikt meldte om snøskredet kl. 11.43 søndag morgen.

– Det er meldt at flere personer er tatt av skredet. Oppdateres da vi har mer informasjon, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Per Arve Aas forteller til VG kort tid senere at tre personer er gjort rede for, men at én person fremdeles er savnet. De befant seg i et turfølge på fem, der fire ble tatt av skredet.

Skredet skal ha gått på vestsiden av Blåruttinden, som ligger på kommunegrensen mellom Tromsø og Balsfjord.

Politiet er på stedet med lavinehund, og det er også hentet inn luftambulanse, ifølge Aas. Røde kors og Norske redningshunder har også blitt varslet.

Hundefører Susanne Bengtsson og border collien Spiff fra Norske Redningshunder er på vei i helikopter til skredområdet. De to er kjent fra NRK-serien «Redningshundene» og har lang fartstid i redningstjenesten.

– Vi er to hundeførere på vei. Jeg vet at det skal være funnet noen, men ikke alle, sier Bengtsson til VG før støyen fra helikopteret blir så overdøvende og forbindelsen så dårlig at hun må legge på.