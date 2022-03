REDNINGSHUNDER PÅ VEI: Susanne Bengtsson (t.h.) og border collien Spiff fra Norske Redningshunder var på vei til skredområdet i helikopter da VG snakket med henne søndag.

Fire tatt av snøskred i Balsfjord – alle hentet ut

Nødetatene og frivillige er på vei til fjellet Blåruttinden i Troms, etter meldinger om at flere var tatt i et snøskred. To personer fraktes til sykehuset i Tromsø.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Troms politidistrikt meldte om snøskredet kl. 11.43 søndag morgen.

– Det er meldt at flere personer er tatt av skredet. Oppdateres da vi har mer informasjon, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Per Arve Aas forteller til VG kort tid senere at det var fire personer som ble tatt av skredet. Klokken 12.13 opplyser politiet at alle er ute av skredet.

Skadeomfanget er ukjent på de som er gravd ut av skredsonen, men to av dem blir nå fraktet til sykehuset i Tromsø via luftambulanse.

Skredet skal ha gått på vestsiden av Blåruttinden (806 moh.), som ligger på kommunegrensen mellom Tromsø og Balsfjord.

Hundefører Susanne Bengtsson og border collien Spiff fra Norske Redningshunder er på vei i helikopter til skredområdet da VG får dem på tråden. De to er kjent fra NRK-serien «Redningshundene» og har lang fartstid i redningstjenesten.

– Vi er to hundeførere på vei. Jeg vet at det skal være funnet noen, men ikke alle, sier Bengtsson til VG før støyen fra helikopteret blir så overdøvende og forbindelsen så dårlig at hun må legge på.

Da VG snakket med Bengtsson rett før klokken 12 søndag befant helikopteret seg om lag 20 minutter fra skredstedet.