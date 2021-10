Les dagens VG her!

Strøm, matvarer, drivstoff, byggevarer, renten; alt er enten blitt merkbart dyrere - eller vil få en betydelig prisøkning de kommende månedene. Slik kan du takle pris- og rentehoppene fremover.

Publisert: Nå nettopp

Zinédine Zidane (49), Antonio Conte (52), Brendan Rodgers (48) og Mauricio Pochettino er hete kandidater til managerjobben dersom Ole Gunnar Solskjær (48) må gi seg. Men nå lanseres også Graham Potter (46) som en joker. Men selv om Manchester United-ledelsen trolig diskuterer Ole Gunnar Solskjærs fremtid, er det også gode argumenter for at nordmannen får beholde jobben.

TOKAGJELET (VG) Naboer beskriver de tre savnede som «fjellvante folk som kjenner vannet og værforholdene». De er i sorg etter ulykken. Ekteparet Knut (75) og Berit Pettersen (74) og hyttenabo Egil Gammelsæter (68) har holdt til i Tokagjelet i Kvam kommune i snart 50 år.

Da Marit Bjørgen (41) ble deprimert for andre gang fikk hun hjelp. Men det satt langt inne å be om hjelp. Langrennssjef Espen Bjervig hyller Bjørgen for å snakke om psykisk helse og bruk av psykolog i sin bok «Vinnerhjerte».

Militæret i Sudan nekter å holde en avtale om maktdeling. Nå er statsministeren i stedet tatt til fange, og kaos råder. – Dette er ikke over, tror norsk ekspert.

The Wire-skaper David Simon er tilbake i Baltimore med HBO-serie om politi ute av kontroll. Den handler om politiets sivilkledde spesialenhet som skulle få ned kriminaliteten. I stedet ranet de innbyggere for penger og dop.

Og VG ble med Taliban-soldater på sharia-patrulje i Kabul. – Vårt første mål er å implementere sharialov her i Afghanistan.

