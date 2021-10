FRAKTET BORT: Den avdøde personen ble fraktet bort fra åstedet på Smestad i Oslo rundt klokken 13.30 søndag.

Mistenkelig dødsfall på Smestad – en person dimittert

Politiet mener det ikke lenger er grunn til å tro at personen som ble funnet død på Smestad ble utsatt for noe kriminelt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet mener det ikke har skjedd noe kriminelt med personen som ble funnet død på Smestad søndag morgen.

– Ut fra de opplysningene vi har nå, mener politiet at det trolig ikke har skjedd noe kriminelt, opplyser politiet i Oslo.







En mann ble pågrepet i saken og siktet for grov kroppsskade. Han har søndag sittet i avhør, men er nå dimittert.

Politiet rykket søndag morgen ut til et boligområde i Smestad der en person ble funnet død.

Dødsfallet ble da klassifisert som mistenkelig, og en person ble pågrepet i nærheten. Han er nå løslatt, og politiet tror det ikke lenger har skjedd noe kriminelt.

– Vi er fortsatt i en innledende fase. Det er en person som er pågrepet og skitet, men han erkjenner ikke straffskyld eller å ha noe med saken å gjøre, sier krimleder Astrid Hasselgård til VG klokken 17.

Hun forteller at det fortsatt pågår etterforskning på stedet der den omkomne personen ble funnet.

– Vi jobber fortsatt med å sikre spor på stedet og samle trådene og analysere den informasjonen vi har samlet inn til nå, for å danne oss et bedre bilde av hva som har skjedd, forklarer Hasselgård.

Nekter

Siktedes forsvarer Aase Karine Sigmond sier klienten nekter for å ha noe med saken å gjøre.

– Han er i sjokk over at han er siktet og avviser at han har noe med dødsfallet å gjøre, sier Sigmond til VG.

BEVISPOSE: Politiet rykket søndag ut til Smestad i Oslo i forbindelse med et mistenkelig dødsfall og har startet etterforskning.

Funnet i morges

Litt etter klokken 06.00 søndag morgen fikk politiet melding om et dødsfall på Smestad i Oslo. Det opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Marianne Heidenstrøm, til VG.

Politiet anser dødsfallet som mistenkelig.

– Vi har satt i gang teknisk og taktisk etterforskning, sier Heidenstrøm.

Politiet vil ikke gå ut med kjønn eller alder på avdøde. De kan heller ikke svare på hva det er som gjør at de anser dødsfallet som mistenkelig.

Det var akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som varslet politiet om dødsfallet.

PÅ ÅSTEDET: Politiet har rykket ut til Smestad i Oslo i forbindelse med et mistenkelig dødsfall og har startet etterforskning.

Krimleder Nordby sa tidligere søndag til VG at det er uklare omstendigheter.

– Personen er funnet utendørs. Vi er på stedet og har startet etterforskning, sier Nordby.

Nordby opplyser at vedkommende er identifisert, men pårørende er fortsatt ikke varslet.