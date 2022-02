SUPERBIL: Stavangermannen Shakhwan Ameen kjøpte denne bilen, en Lamborghini Huracan Spyder i Tyskland i oktober i fjor.

Fikk Lamborghinien konfiskert etter råkjøring

– Jeg er veldig skuffet og sjokkert. Det er greit nok at jeg er utvist, men det er helt drøyt at de har konfiskert Lamborghinien min, sier mannen som er dømt for å ha blitt målt i 228 km/t på dansk motorvei.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Shakhwan Ameen (32) lever av å importere og selge sportsbiler. I oktober i fjor dro han til Tyskland for å hente en Lamborghini Huracan Spyder han hadde avtalt å kjøpe.

Den endte med at han i retten i Danmark ble dømt til fengsel i 20 dager, ble utvist i seks år fra Danmark, mistet førerkortet for tre år og fikk millionbilen konfiskert av danske myndigheter etter å ha råkjørt med sin nye sportsbil på den danske motorveien.

Men hvor fort han skal ha kjørt er han og danske myndigheter sterkt uenige om. Ameen mener at det ikke var hans bil som ble målt, og han har anket dommen til lagmannsretten.

Politiet som stoppet ham i Lamborghinien mener han kjørte i 228 km/t på motorveien som har 130-grense. Selv hevder han at han har kjørt i snitt 140–150 km/t, med en toppmåling på rundt 170 km/t ved en forbikjøring.

Og fredag ble han altså dømt i den danske tingretten i Hjørring.

Shakhwan Ameen (32) dro til Tyskland for å hente en Lamborghini Huracan Spyder . Han måtte fly hjem igjen.

– Videoen fra politibilen som fulgte etter meg og stoppet meg utenfor Hirtshals, ble vist i retten. Den viser at jeg kjørte omkring 140–150 km/t, sier Ameen og fortsetter:

– Jeg er veldig skuffet og sjokkert. Det er greit nok at jeg er utvist, men det er helt drøyt at de har konfiskert Lamborghinien min. Det er helt gale, sier Ameen, som også har stått frem i den danske avisen Nordjyske, til VG om dommen.

I retten sier polititjenestemennene at de er sikre på at det var Ameens Lamborghini de målte.

«Målingen kom frem i displayet, og han tok bilde av det (...) Vitnet sa, slik han husket det i radioen, at det var en Lamborghini Huracan, og at den hadde noen meget spesielle lykter. Han er utdannet mekaniker, har greie på biler og kan gjenkjenne dem. Han er helt sikker på den bilen som senere ble stoppet også var den de målte. Han så bilens bakende helt tydelig. Bilen var mørk eller blålig.», står det skrevet i rettsdokumentene.

Politiet ble trodd av retten og Ameen ble altså dømt i saken.

STOPPET: Her er Shakhwan Ameens Lamborghini parkert etter at han ble soppet av politiet.

– En enorm straff

Ameen har engasjert advokat Arvid Sjødin som sin norske forsvarer.

– Jeg synes dette er en enorm straff og hans økonomiske tap er formidabelt. I tillegg er han dømt til fengselsstraff, sier Sjødin til VG.

Sjødin presiserer at det ikke fremgår av dommen noen direkte observasjoner av Ameen bak rattet i den bilen som har kjørt i 228 km/t.

– Dansk rett har helt sikkert krav til bevis som i Norge. Det skal være bevist utover enhver rimelig tvil at han kjørte bilen, sier forsvareren.

Men den 32-årige Stavangermannen mener det ikke finnes noe bevis.

– De har bare sett noen baklykter og mente det var min bil. Dette var dessuten 25 minutter fra den første målingen til jeg ble stoppet utenfor Hirtshals , sier han.

– Jeg knakk helt sammen da de fortalte meg at det var kommet en ny lov i Danmark som gir myndighetene rett til å konfiskere biler ved visse forhold.

– Håper å få bilen tilbake

Loven, som trådte i kraft 21. mars 2021, slår inn dersom hvis du, for eksempel, kjører med en promille over 2,0, utsetter andre for livsfare eller kjører over 200 km/t, som de mente Ameen gjorde.

Det betyr at du mister bilen for alltid.

Nå har imidlertid anket saken til lagmannsretten. Ameen forteller at de søkte om å få saken behandlet utenfor Danmark, men det fikk han ikke retten med på.

– Hva håper du blir resultatet i lagmannsretten?

– Jeg håper å få bilen min tilbake. Det er snakk om store summer og jeg taper veldig mye penger. Jeg kan godt betale 100.00 kroner, men en «bot» på nesten tre millioner er helt ufattelig, sier han.

Både Sjødin og Ameens danske forsvarer mener denne loven er i strid med menneskerettighetene og de ønsker å fremlegge den for EU-domstolen, skriver Nordjyske.

FYLLING: Her har Ameen og hans svoger med hengeren (foran bilen) under drivstoffpåfylling underveis fra Tyskland.

– Kastet meg i bilen

Dette er foranledningen for saken:

I oktober i fjor fant Ameen en Lamborghini Huracan Spyder Convertible som var til salgs i den tyske byen Hannover. Dette er en populær bil på bruktmarkedet, og Ameen reiste til Tyskland for å hente bilen.

På vei hjem oppover på E39 på Nord-Jylland treffer han på politiet.

Nøyaktig klokken 19.02 den 7. oktober blir han stoppet av danske UP rett utenfor Hirtshals.

– Politimannen sa de hadde fulgt etter meg en stund, og at de hadde målt meg til 170 kmt/t. Han sa også at de hadde målt meg til 228 km/t på en bropassering av motorveien rett før Hirtshals.

Ifølge 32-åringen har den aktuelle bilen 640 hk og toppfarten ligger på 340 km/t. Den er ikke sperret, sier han.

– Dette er en superbil, kan det hende at du har kjørt fortere uten å vite om det?

– Det er jeg sikker på. Jeg var aldri over 170 km/t, bedyrer han.