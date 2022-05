Kampen for Melissa

Fjortenbarnsmoren Melissa har sonet 14 år på dødscelle for noe av det verste et menneske kan gjøre. To dager før hun skal få giftsprøyten, kommer telefonen som skal endre alt.

Av Hilde Kristine Misje

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mandag forrige uke ringte en telefon i fengselet Gatesville i Texas i USA. Personen som hadde slått nummeret, advokaten Jeff Leach, hadde – bokstavelig talt – en livsviktig beskjed å levere.