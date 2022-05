Aktiver kart

Bil tatt av jordras over E6 i Trøndelag

Jordraset har gått på nordsiden av Stavsjøfjelltunnelen på strekningen mellom Trondheim og Stjørdal. Det jobbes med frigjøring av en person.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Politiet fikk først beskjed om at en person var frigjort, men sier til VG ved 14-tiden at det ikke stemte helt og at det fortsatt jobbes med frigjøring.







– Vi vet ikke om det er flere personer i raset, sier operasjonsleder Anne Birgitte Arraas til VG. Hun sier også at de evakuerer boliger rundt rasstedet.

Meldingen om raset kom klokken 13.23.

– Det er en god del masser som har rast ut. Det er stein, grus, gjørme, noen trestokker. Det vil ta dager å få åpnet igjen. Autovern og andre installasjoner er knust, sier trafikkoperatør Frank Nilsen i Vegtrafikksentralen til VG.

Har du tips i saken? Kontakt VG her eller på 2200.

Politiet samarbeider med Malvik kommune om evakuering av omkringliggende boliger. VG har foreløpig ikke lykkes i å komme kontakt med Malvik kommune, men ifølge NRK hadde de møte i kriseledelsen klokken 14.

Omkjøringsvei via gamle E6

Vegtrafikksentralen har forsøkt å varsle bilister i tunnelen om å snu og kjøre tilbake igjen, forteller trafikkoperatør Frank Nilsen. Enkelte større kjøretøy kan imidlertid ikke gjøre dette, sier han.

Vegtrafikksentralen har varslet geolog og fagpersonell for ytterligere vurderinger. Raset har skjedd like i munningen av tunnelen på nordsiden.

Omkjøringsvei er gamle E6, Fylkesvei 950, mellom Hommelvik og Storsand, sier Nilsen.

Bilder fra stedet, publisert av Adresseavisen, viser at raset har gått tvers over veien. Store jordmasser sperrer veien, og deler av autovernet er også revet med i raset.