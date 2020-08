UENIG: Smittevernlege Ingemar Hallén i region Värmland i Sverige mener at å dele landet inn i regioner har liten smittevernmessig effekt nå. Foto: Tommy Pedersen/TT NYHETSBYRÅN

Svensk smittevernlege mener det er irrelevant å dele Sverige inn i regioner nå

Smittevernlege Ingemar Hallén i Värmland region mener det er flere grunner til at å dele Sverige inn i regioner ikke lenger har noen funksjon.

– Vi ser at det er mange ferierende som har vært et annet sted i Sverige og blitt smittet der - først og fremst, sier smittevernlege Ingemar Hallén i Värmland til VG.

Natt til lørdag blir regionen rød atter en gang på grunn av økt smitte. Noen har blitt smittet i forbindelse med private fester i Värmland, men det gjelder et fåtall av de nye smittede de to siste ukene, sier smittevernlegen.

– Ganske mange smittede har vært på vestkysten, som Gøteborg og Bohuslän, men også litt forskjellig andre steder, før de har kommet hjem, fått symptomer og blitt testet her, sier han.

Det er også en del av årsaken til at han nå mener det er irrelevant å dele Sverige inn i regioner.

– Når man reiser såpass mye mellom regioner blir dette irrelevant. Spesielt hvis man ser på smitten for bare noen uker av gangen. Det er så små forskjeller mellom regionene og da mister det sin funksjon, sier han.

– Nå blir grensen «stengt» igjen. Hvilken smittevernmessig effekt har dette?

– Jeg tror ikke denne «rykkingen» frem og tilbake er noe bra. Det er åpent den ene uken og stengt den neste. Det er så små forskjeller mellom Värmland og enkelte regioner i Norge at jeg ikke synes denne løsningen er noe god, sier han.

Han mener imidlertid det var en bedre idé eksempelvis i april, da forskjellene i smittepresset mellom regionene var større.

Hallén kjenner til uttalelser fra smittevernlegen i Indre Østfold om at en mulig fellesnevner mellom flere smittede er at de har reist til den svenske regionen én eller flere ganger etter at regionen ble grønn i juli. Ordfører Saxe Frøshaug ba regjeringen om å stenge grensen til svenskegrensen igjen.

– Jeg har sett at dette har blitt sagt, men jeg kan samtidig si at de fleste smittetilfelle de to siste ukene ikke har vært i grensekommunenes, sier han.

For tidlig å si om smittespredning pågår

Selv om det er på det rene at värmlendinger som har vært på ferie i andre regioner har tatt med seg smitte tilbake, er det ikke påvist det motsatte: At ferierende eller besøkende i Värmland har tatt med seg smitte inn i regionen.

– Vi har ikke kunnet påvise at folk har kommet fra andre regioner til Värmland har hatt med seg smitte, sier Hallén. Han påpeker at det er et samarbeid mellom de svenske regionene slik at de informerer hverandre dersom smittesporing viser at smitten kan stamme fra utbrudd i andre regioner.

Det er for tidlig å si om smitten spesielt den siste uken er tilfeldig eller om det er en pågående smittespredning, sier han.

– Men forhåpentligvis får vi kontroll på tilfellene siden de fleste er smittet utenfor regionen.

Hallén forklarer at smittede i Sverige kontaktes av en behandlende lege som gir beskjed om hva vedkommende må gjøre og gjør en grundig samtale der det føres liste over kontaktpersoner.

– Dersom den smittede går med på det selv, informerer den nærkontakter selv. De får også skriftlig informasjon fra en lege som de kan gi. Dersom de ikke ønsker å informere nærkontaktene sine, gjør legen eller smittesporeren det, sier han.

– Det er et tillitsbasert system for smittesporing?

– Ja, det kan man si. Erfaringen hittil viser at folk ønsker å informere sine nærstående. Det er ingen motstand mot det.

I Årjäng kommune, der Töcksfors shoppingsenter ligger, ble det påvist 8 nye smittetilfeller i forrige uke. Totalt har kommunen 16 bekreftede tilfeller i løpet av pandemien, viser svenske myndigheters statistikk.

Forrige uke hadde hele region Värmland 57 nye smittetilfeller, og i løpet av de siste 14 dagene er smittetrykket på 29,7 smittede per 100.000 innbyggere, godt over et av FHIs krav til grønne land.

Nærkontakter til smittede i Sverige settes ikke i karantene med mindre de har symptomer, slik det nylig er bestemt at alle nærkontakter i Norge er nødt til.

VG har spurt FHI om kommentarer til Halléns uttalelser og om hvor sikre de kan være på smittetallene i svenske regioner - spesielt nå som det har vært sommerferie og folk har reist mer, men har foreløpig ikke fått svar.

