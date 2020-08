REDNINGSAKSJON: Redningsmannskaper leter etter overlevende i Beirut onsdag. Foto: Hussein Malla / AP / NTB scanpix

Guvernør: Over 200.000 hjemløse på grunn av eksplosjonen i Beirut

Over 200.000 mennesker har mistet hjemmene sine som følge av den enorme eksplosjonen i Libanons hovedstad, anslår guvernør Marwan Abboud.

Abboud sier til nyhetskanalen MTV onsdag at myndighetene jobber med å sikre mat, vann og husly for de anslagsvis 200.000 til 250.000 som har blitt hjemløse.

Han avslører samtidig at en sikkerhetsrapport fra 2014 advarte om risikoen for en eksplosjon i Beirut som følge av at høyeksplosive materialer ikke var lagret på en sikker nok måte.

– Vi mistet ti medlemmer av Beiruts brannvesen, og skadene er på mellom 3 og 5 milliarder dollar, kanskje mer, sier Abboud.

Myndighetene sa tirsdag at det var rundt 2.750 tonn ammoniumnitrat som hadde vært lagret i havnen i seks år, som eksploderte.

Leter etter savnede

Flere hundre personer er rapportert savnet av familiemedlemmer etter eksplosjonen, skriver CNN onsdag formiddag.

Myndighetene frykter at dødstallet vil fortsette å stige. Onsdag morgen sa Røde Kors i Libanon at 100 personer har mistet livet i eksplosjonen.

Helseministeren i landet, Hamad Hassan, sier at departementet hans nå jobber med en kriseplan for å sette opp feltsykehus sendt fra Qatar, Iran, Kuwait og Jordan. Ifølge ministeren skal feltsykehusene være satt opp «snart».

Fire av sykehusene i byen har blitt ødelagt som følge av eksplosjonen, blant annet er et av de største universitetssykehusene i byen ute av drift.

President Michel Aoun innkalte til et krisemøte onsdag, og sa at en to ukers nødssituasjon skulle erklæres etter eksplosjonen, skriver Al Jazeera.

Myndighetene sier de forventer at dødstallet skal stige ytterligere mens redningsarbeidere leter etter overlevende.

Tyrkias humanitære hjelpefond er blant dem som søker etter savnede, og tyrkiske myndigheter har tilbudt seg å bygge et feltsykehus og gi annen hjelp som trengs.

Også Frankrike og Russland sier onsdag at de sender krisehjelp til Libanon. Frankrike sender hjelpearbeidere, leger og store mengder medisinsk utstyr til Beirut for å bistå, opplyser president Emmanuel Macron.

Helseteamet har kapasitet til å behandle 500 ofre, og det er ventet å ankomme Beirut på ettermiddagen onsdag.

Frankrike sender også ti leger for å støtte sykehusene i Beirut. Franske soldater som er på FN-oppdrag i Sør-Libanon, blir også sendt til hovedstaden for å bidra i redningsarbeidet.

Også Russland opplyser onsdag at de sender hjelp i form av fem fly med leger og søk- og redningseksperter, i tillegg til annen hjelp og utstyr til å reise et feltsykehus i byen.

Onsdag gikk også statsministeren i landet, Hassan Diab, ut og ba «alle venner» av Libanon om å hjelpe landet gjennom katastrofen.

