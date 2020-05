Per-Willy Amundsen (Frp) tolker å tillate assistert befruktning for enslige som et signal om at far er uviktig. «Da handler det også om at radikal feminisme slår gjennom», sier han til Nordlys. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Per-Willy Amundsen vil stemme mot assistert befruktning for enslige

Per-Willy Amundsen (Frp) mener hans eget partis forslag om liberalisering av bioteknologiloven sender signaler om at far er uviktig, og vil derfor stemme imot.

Allerede 17. april ble Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV på Stortinget enige om en avtale som innebærer en rekke endringer i bioteknologiloven, presentert som «Bioteknologiforliket 2020», inkludert at det fra 1. juli skal tillates assistert befruktning for enslige. Til Nordlys sier imidlertid Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen at han vil benytte muligheten til å stemme mot eget parti når Stortinget skal ta stilling til endringene tirsdag. Årsaken er punktet om assistert befruktning for enslige.

– Jeg mener det sender feil signal om hvordan vi skal innrette våre familier. Det er bredt anerkjent at det beste utgangspunktet for et barn er å vokse opp med en mor og en far, sier Amundsen.

Han sier det også handler om mannsrollen.

– Vi er mange menn som ønsker å spille en aktiv rolle i barnas liv. Når man tillater assistert befruktning for enslige blir det et signal om at far er uviktig. Da handler det også om at radikal feminisme slår gjennom, mener Amundsen.

Støtter resten

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har stått i spissen for liberaliseringen av bioteknologiloven og beskrevet saken som en stor seier for partiet, samtidig som partifeller Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Amundsen har signalisert skepsis og at de kan stemme mot deler av forslaget.

– Jeg tror dette blir en thriller helt fram til mål, sier Amundsen.

Frp, AP og SV har et lite flertall om alle representanter stemmer for, men det skal ikke mye til for å snu resultatet. Amundsen støtter andre av de foreslåtte lovendringene, som tidlig ultralyd og utvidede blodprøver, punkter der KrF har drevet en betydelig kampanje for å påvirke representanter.

Samvittighetsspørsmål

MDG og Rødt har for øvrig langt på vei gitt støtte til forslagene, men Rødt sier nei til forslaget om eggdonasjon, det ble klart søndag, fikk NTB bekreftet.

Senterpartiet er i hovedsak imot endringene som foreslås. Men flere av endringene er såkalte samvittighetsspørsmål. Flere representanter fra Sp har vært usikre på hvordan de vil stemme når bioteknologiloven kommer opp til avstemning tirsdag. Det skal være full stortingssal som skal debattere og votere over endringer i bioteknologiloven.

Publisert: 25.05.20 kl. 08:25

