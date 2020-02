PENDLER: Kai Jensen reiser mye med Widerøe. Foto: Harald Henden, VG

Raser mot Widerøes rutekutt: – Vi er førbainna her oppe

ANDENES (VG) Widerøe møter liten forståelse fra folk på Andøya for å legge ned flyruter og redusere med tusenvis av avganger i nord.

Redningsselskapet har en stor og utstrakt virksomhet i nord og vi møter Kai Jensen (61) som er på vei til å mønstre på som skipsfører på Skomvær III, som for tiden ligger på Andenes.

Jensen sier Redningsselskapet har rundt 180 sjøansatte som flyr hele året og bruker spesielt Widerøe mye.

– Vi er helt avhengige av dem, sier han til VG.

Han mener at Widerøes plan om å kutte 4000 avganger i året på en rekke kortbaneruter fra og med 4. mai vil direkte berøre deres virksomhet.

– Dette kan få store konsekvenser for oss. Vi kan måtte flytte redningsskøyter på grunn av dette, sier Jensen.

Han forteller at de har 25 fast bemannede redningsskøyter og de har typisk tre manns-besetninger som bytter hver måned.

– Dersom de berørte rutene ligger der skøytene ligger, så vil det påvirke oss.

PÅ VEI TIL JOBB: Kai Jensen (61) som er på vei til å mønstre på som skipsfører på Skomvær III som for tiden ligger på Andenes. Foto: Harald Henden, VG

Han sier han forstår at Widerøe må ta økonomiske hensyn, men at deres flyvirksomhet er viktig for dem og andre langs kysten.

– Staten burde gå inn og bidra mer enn de gjør i dag, sier Jensen, som har jobbet i ti-elleve år i Redningsselskapet.

Det er store kostnader forbundet ved å flytte seg rundt i nord, og han mener det er folk her oppe som er blir hardest rammet når det kuttes i rutetilbudet.

– Denne flytrafikken er et svært viktig bidrag til å opprettholde sysselsetting og bosetting i Nord, sier han.

– Blir feil

Skipsføreren advarer derfor mot kutt i denne livsviktige kollektivtrafikken i nord hvor det er bærekraftig næringsvirksomhet.

– Å redusere på infrastrukturen på steder, med for eksempel viktig fiskerivirksomhet, blir feil. Det er en selvmotsigelse, sier Jensen.

Han synes dette er spesielt ille for Andøya hvor, det i tillegg er vedtatt å legge ned den militære flystasjonen.

– Det er trist for folk som bor på steder som dette hvor lokalsamfunnet raseres, sier han.

Beate Olaussen (40) er ungdomsskolelærer og jobber på si i resepsjonen på hotell Marena, ett av to hoteller på Andenes. Foto: Harald Henden, VG

– Synes det er trist

Beate Olaussen (40) er ungdomsskolelærer og jobber på si i resepsjonen på hotell Marena, ett av to hoteller på Andenes.

– Jeg synes det er trist. Det er allerede stor belastning i Nord-Norge i kollektivtilbudet, sier hun i en kommentar til reduksjonen i antall flyavganger.

Hun påpeker at det er store avstander i nord og at man er helt avhengige av gode fly, ferge og busstilbud. Det er, for eksempel, langt å komme seg til sykehus.

– Dette er nok et slag mot Nord-Norge og distriktene, sier Olaussen.

– Vi må gjøre det vi kan

Hun sier de også har mange pendlere, både til Tromsø, Bodø og Oslo som blir berørt av reduserte flyavganger.

– Vi må gjøre det vi kan for å beholde det lille tilbudet vi har. Ikke minst, også for å kunne drive næringsvirksomhet og turisme, sier hun engasjert og fortsetter på klingende nordnorsk:

– Vi er førbainna her oppe over at rutetilbudet reduseres ytterligere.

GARNFISKERE: Fra venstre Raymond og Karl Magnus Jakobsen, Asle Sandøy og Fred Jørgen Sandøy om bord «Øygutt». Foto: Harald Henden, VG

– Selvfølgelig dårlig

Karl Magnus Jakobsen og sønnen Raymond Jakobsen i fiskeskøyten «Øygutt» ligger til kai i Andenes, og har fått besøk av mannskapet på «Aspholm» fra Kristiansund.

Det er midt i skreifiskesesongen og begge skøytene ligger og venter på å dra ut i løpet av kvelden for å sette garn på feltet utenfor Andøya.

De har fått med seg nyheten om Widerøes kutt.

– Ja, det er selvfølgelig dårlig. Det er seteavgiften som er for høy, sier «Øygutt»-skipperen Karl Magnus.

TOMME GATER: Det er tirsdag ettermiddag, snart kveld og folk på Andenes har trukket innendørs. Foto: Harald Henden, VG

Selv om disse karene stort sett ferdes i båt, er ikke Karl Magnus begeistret for at det kuttes i kollektivtilbudet i lufta.

– Det er i distriktene verdiene skapes, i fiskeri- og oljevirksomheten, og da er det dårlig at tilbudene svekkes.

Både Jakobsen, Asle Sandøy og Fred Jørgen Sandøy synes årets skreisesong har vært god med ti-tolv tonn fangst per tur, selv om været har vært dårlig.

– Det har vært mye vind og strøm. Og sånn har det vært helt siden i januar, sier Asle Sandøy.

Publisert: 18.02.20 kl. 20:17

