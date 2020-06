Danmarks justisminister: Norske turister kan overnatte i København i sommer

Både tyske, norske og islandske turister kan overnatte på hotell i København i sommer, opplyser Danmarks justisminister Nick Hækkerup på et pressemøte ifølge dansk TV2 og danske DR.

Nå nettopp

Tidligere har det Danmark kun åpnet for at man som turist kan overnatte utenfor København når man reiser til Danmark. I tillegg må man ha booket seks netter overnatting før innreise til landet.

Nå sier imidlertid justisministeren på et pressetreff at det er lov å overnatte i København. Det forutsetter fortsatt at man ved innreise har booket minst seks netter overnatting før man reiser til Danmark, skriver danske DR.

Fredag har regjeringen også åpnet for reiser til flere nordiske land fra og med 15. juni - det gjelder overalt med unntak av så å si hele Sverige. Her er det kun lov å reise til Gotland, en øy utenfor Stockholm.

Publisert: 12.06.20 kl. 15:45

Les også

Mer om Danmark

Fra andre aviser