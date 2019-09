Gruppelederne i Høyre, Venstre, Frp og KrF krever granskning av MDGs byråd Lan Marie Berg og Energigjenvinningsetaten (EGE), etter at NRK avdekket over 500 brudd på arbeidsmiljøloven hos etaten. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Opposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg

Opposisjonspartiene i Oslo krever gransking av miljøbyråd Lan Marie Bergs (MDG) rolle etter flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten.

NRK avdekket i august at ansatte på søppelanleggene i Oslo jobbet ulovlig mye. Energigjenvinningsetaten (EGE) har erkjent over 500 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidstilsynet har nå gått inn i saken og krever å få vite hvor mange lovbrudd byråd Lan Marie Berg (MDG) var kjent med. De vil også vite hvordan etaten har informert henne om bruddene.

Byrådsavdelingen hun styrer svarer imidlertid at de ikke har en tilfredsstillende oversikt over innhold og omfang nå, fordi de venter på en pågående PwC-gransking av etaten.

Tre anonyme varsler

Byrådsavdelingen bestilte granskingen etter å ha fått tre anonyme varsler med påstander om alvorlige forhold i EGE.

Gruppelederne i Høyre, Venstre, Frp og KrF krever nå granskning av både Berg og EGE. De ber Kontrollutvalget om å gå inn i saken.

– Det er helt greit at PwC undersøker hvorfor det har gått galt. Men at man ikke ennå har bygget seg opp systemer for selv å få vite kommunens brudd på arbeidsmiljøloven, er veldig merkelig, sier Øystein Sundelin fra Høyre.

Rødt vil ha svar

Eivor Evenrud (R) har heller ikke forståelse for argumentet om at PwC må konkludere før byråden kan informere om lovbrudd i etaten hun har ansvar for.

– Nå er det snart ett år siden Berg fikk tallene som NRK har slått opp. At byråden ikke kan svare Arbeidstilsynet på spørsmålene, er oppsiktsvekkende, sier hun.

Det er bare to og et halvt år siden søppelkrisen i Oslo skapte storm rundt Berg. Dagbladet avdekket 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven i søppelselskapet Veireno.

Byråd Lan Marie Berg vil ikke stille til intervju om denne saken, skriver NRK.

