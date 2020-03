TESTER: German Schneider er avdelingsoverlege ved Asker og Bærum legevakt. Han utfører tester for mulig coronasmittede på parkeringsplassen foran Asker og Bærum legevakt.

Nærmere 1500 coronasmittet: Slik har kommunene endret testingen

BÆRUM/ASKIM (VG) Sprengt kapasitet og mangel på utstyr preger flere av legevaktene VG har vært i kontakt med.

Prøven må tas dypt fra nesen for å få god kvalitet på prøven, forklarer avdelingsoverlege Germar Schneider ved Asker og Bærum legevakt.

– Mange brekker seg og hoster når prøvene tas fra svelget, og det blir mye nysing og tårer når jeg tar prøver fra nesen. Den er nok mest ubehagelig, sier han.

Selve prøven tas ved at en pinne føres dypt inn i svelget og i nesen til en mulig coronasmittet. Den som utfører testen bærer fullt smittevernutstyr bestående av frakk, briller, munnbind og hansker.

TESTER: German Schneider er avdelingsoverlege ved Asker og Bærum legevakt. Foto: GØRAN BOHLIN

– Har ikke uendelig med testkapasitet

Onsdag 18. mars, to uker etter at VG besøkte legevakten, har Schneider og fire kolleger tatt rundt 1000 prøver av personer med mistenkt coronasmitte.

Samtidig har henholdsvis 34 og 98 personer testet positivt i kommunene Asker og Bærum.

– Det er en logistisk utfordring å gjennomføre tester av 80 pasienter på én dag på en trang parkeringsplass, uten at bilene står i veien for ambulansene og utkjøring av andre pasienter. Men jeg må si at vi har organisert det ganske fint, sier Schneider.

Han tilføyer at de også har en mobil test-løsning med hjemmebesøk til dem som ikke har bil.

Legevakten har den siste tiden opplevd pågang fra personer som vil bli testet. Avdelingsoverlegen understreker at de forholder seg slavisk til FHIs nye testkriterier.

– Vi har ikke uendelig med testkapasitet, og vi må prioritere de målgruppene myndighetene mener vi må fokusere på, sier han.

ASKIM: For to uker siden var dette teltet med testutstyr plassert utenfor legevakten i Indre Østfold kommune. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Fra 10 til 60 tester om dagen

Legevakten i Indre Østfold ligger i Askim.

For to uker siden var det plassert et lite telt med testutstyr ute på parkeringsplassen. Allerede da var det knapphet på munnbind og de smale glassene som prøven skal sendes i.

Lørdag 7. mars kom den første positive prøven i Indre Østfold. Onsdag 18. mars, to uker etter at VG besøkte legevakten, har 18 personer i kommunen testet positivt.









Seksjonsleder for behandling og helse i kommunen, Kristian Devold, sier nå at de opplever et økt trykk på testing.

– I starten testet vi vel rundt 10 personer om dagen. Nå er vi oppe i 50–60 de siste dagene. Kommunen har måttet omdisponere en del personell fra andre steder i kommunen, til legevakten.

Teltet som ble brukt da VG besøkte legevakten, er nå byttet ut med et annet telt som måler 90 kvadratmeter. Det er fortsatt knapphet på prøveglassene som brukes til testing, og munnbind.

– Vi snakker om uker før det går tomt, sier Devold.

Tester sårbare grupper hjemme

HJEMMETESTING: Stine Alexandersen i Nesodden kommune testet for to uker siden corona-smitte utendørs hos innbyggere som kan ha blitt utsatt for smitte. Foto: Anne Stine Sæther

I Nesodden kommune har de også en teltordning.

Kommunen tilbyr hjemmetesting for sårbare grupper med symptomer, ved at en helsearbeider kjører rundt til mulig smittede og tar prøver.

– Vi bruker en «prøvebil» for å avlaste og beskytte fastlegene og helsepersonell på kontorene. Prøven blir tatt utenfor pasientens hjem og de må samtykke til det, sa kommuneoverlege Liv Bertheussen Tangløkken Hagen i Nesodden kommune da VG snakket med henne for to uker siden.

Arendal: Fryktet smittede leger

I Arendal testet alle de seks legekontorene sine egne pasienter inntil for to uker siden. Det var en ordning helsepersonellet likte svært dårlig, og legene etterlyste et sentral teststed i byen med nesten 43.000 innbyggere.

FRYKTER SMITTEDE LEGER: Fastlege og tillitsvalgt i Arendal, Martin Runde Foto: Privat

– Slik kan vi holde potensielt smittede vekk fra andre pasienter og begrense helsepersonells kontakt med eventuelle corona-smittede. Vi kan også spare på smittevernutstyr ved å opprette en testsentral. Det er knapphet på utstyr, sa fastlege Martin Runde, tillitsvalgt for fastlegene i kommunen, for to uker siden.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Overlege Preben Aavitsland i FHI, som også er kommuneoverlege i Arendal og Froland, fulgte fastlegenes ønske. I samarbeid med legevakten i Østre Agder ble det opprettet ett felles prøvetakingssted.

Da VG kontakter tillitsvalgt Runde to uker senere, beskriver han testkapasiteten som svært god.

– Når det er sentralisert og effektivisert tar man én prøve i minuttet. Nå er flaskehalsen i laboratoriene, som må prioritere de som er innlagt på sykehus.

Lokale løsninger

Da VG for to uker siden snakket med fastlege i Færder kommune og tidligere leder i allmennforeningen, Tom Ole Øren, samarbeidet de med Tønsberg kommune om en legevaktbil.

– Det har nå endret seg radikalt, sier Øren om situasjonen når VG kontakter ham igjen tirsdag 17. mars.

Han beskriver testkapasiteten de siste dagene som sprengt.

Kommunen har nå planer om raskt å opprette en luftveisklinikk i egen kommune; et lokale ved legevakten der man kan beskytte seg fra smitte og samtidig undersøke folk.

– Vi ønsket ikke å ha smitte på kontoret, men har samtidig et ansvar for å ta oss av de kronisk syke. Derfor kan det bli aktuelt å rykke hjem til dem med smittevernutstyr, sier Øren.

Tromsø: – Det begynner å bli knapt

For to uker siden var smittetestingen i Tromsø sentralisert til legevakten. Nå er det opprettet en egen teststasjon som administrativt er underlagt legevakten, men som fysisk har separat lokasjon.

– Teststasjonen er betjent av helsepersonell fra kommunen, og vi har mulighet til en ambulerende testing, altså rykke ut i bil, der det er hensiktsmessig, sier fastlege Ole Norden.

Da VG sist snakket med ham, hadde Tromsø kommune rikelig med smittevernutstyr. To uker senere er situasjonen annerledes:

– Vi har som de fleste andre utstyrsutfordringer. Vi har nok foreløpig, men det begynner å bli knapt. Flere av legekontorene i Tromsø mangler smittevernutstyr. Det må vi ha hvis vi skal undersøke pasienter som kan være smittet, noe som gir oss en utfordring, sier han.

Valdres: Tre testpunkter

– I Valdres er det opprettet tre testpunkter. I tillegg har vi to mobile enheter som kan reise hjem til pasienter for testing, sier fastlege og styremedlem i Allmennlegeforeningen Marit Tuv.

– Vi tester ikke på legekontorene, men har opprettet testpunkter utenfor to av dem. En pensjonert lege er engasjert for å ta prøvene. Vi har hatt møter med fylkeslegen, og inntrykket er at det fungerer greit i Oppland. Vi er et område med lange avstander og jobber med å finne en god løsning for eventuell transport av smittede, sier Tuv.

FASTLEGE: Tom Willy Christiansen er fastlege i tidligere Ørskog kommune, nå Ålesund. Foto: Odin Jæger

Ålesund: Har kontroll

I Ørskog som nå er en del av Ålesund kommune, ringer pasienter legekontoret hvis de mener at de bør testes.

– Pasientene sendes til legevakten i Ålesund og er ikke innom legekontoret. Det fungerer fint, sier fastlege og kommuneoverlege Tom Willy Christiansen.

Han tilføyer at de har rimelig god kontroll på smittesituasjonen i Møre og Romsdal. Ifølge VGs oversikt har 25 personer testet positivt i fylket.

– Vi organiserer nå helsetjenesten i Ålesund for å ta oss av de utsatte gruppene, sier Christiansen.

Publisert: 18.03.20 kl. 13:41

