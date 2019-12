ISFAST: Her står «Lance» isfast 17. desember. Her har skipet stått siden fredag 13. Det driver riktignok med isen, men holdes i et hardt grep. Foto: Jørgen Braastad

Værprognosene i Arktis: – Ikke det vi vil ha

ARKTIS (VG) Natt til mandag kan det blåse opp i akkurat nok vind som skal til for å rikke isen «Lance» sitter fast i. Men det er langt ifra hva kaptein Stig Roaldsand ønsker seg, og sjansene for å komme hjem til jul er små.

Nå nettopp

«Lance» har sittet bom fast i isen i en uke – siden fredag 13. desember. En uke tidligere, 7. desember, kom polfarerne Børge Ousland og Mike Horn om bord etter å ha gått over polisen.

Isen har skrudd båten fast, og iherdige forsøk med hakker, sager og kreative metoder med kranen på skipet, har vist seg ikke å nytte. Fint vær er det siste som kan få «Lance» løs.

– Slik prognosene ser ut nå, vil det sannsynligvis ikke bli mer vind enn frisk bris de nærmeste dagene og retningen vil ligge mellom sør og øst mye av tiden, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg hos Meteorologisk institutt.

Han har sjekket værprognosene for området «Lance» ligger i. På julaften blir det høytrykk – som slett ikke byr på særlig mye vind.

– Andre juledag beveger et lavtrykk seg nordover og over regionen, men det er et svakt lavtrykk med lite vind, og det passerer fort igjennom, forklarer Selberg.

Ingen vær-julegave

– Værutsiktene er ikke slik vi vil ha dem. Vi vil ha mer vind, sier kaptein Stig Roaldsand til VG.

Men temperaturen ser ut til å gå i favør «Lance» fordi det blir litt varmere, forklarer kapteinen.

– Går det an å komme løs uten at det blir mer vind?

– Det har blitt mer åpent vann sør for oss, og da er det håp for at det kanskje kan brekke opp. Det kan gå an hvis isen begynner å brekke opp. Det betyr at det er noe som skjer der borte, sier Roaldsand.

Råken han omtaler ligger rundt 300 meter på skipets styrbord side som har åpnet seg veldig i løpet av fredagen.

Sjanse for kuling først før nyttår

Rent prognosemessig er et lavtrykk den 28. desember det beste værtegnet, selv om mye kan skje før den tid:

– Det er ikke før da at et kraftig lavtrykk vil begynne å nærme seg punktet til «Lance». Denne dagen vil vinden øke på fra sørøst, mens søndag 29. desember vil lavtrykket bevege seg over posisjonen og etter hvert vil nordavinden slå til og den ser ut til å kunne ligge på nordlig stiv til sterk kuling i rundt 12 timer.

KULING I ROMJULEN: Søndag 29. desember kan bli den virkelig store dagen for «Lance» som har sittet fast i isen. Men prognoser så langt frem i tid er usikre, presiserer vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologisk institutt

Han presiserer at prognoser langt frem i tid er usikre og kan endre seg. Dette lavtrykket skal legge seg over skipets posisjon og siden bevege seg nordover.

Det er nå 18 menn og én kvinne igjen – blant dem er polfarerne selv og VGs team, etter at tre personer ble hentet ut av helikopter tidligere fredag.

TRE FÆRRE: Helikopteret landet på helikopterdekket på skipet. Ut kom blant annet Sysselmannen på Svalbard og redningsmenn. Helikopteret hadde også med seg 50 kilo mat. Foto: Jørgen Braastad

Skipet befinner seg nå på 81 grader og 24 minutter nord, 11 grader og 21 minutter øst. 400 meter fremme ser de en råk, en sprekk i isen, de kan kjøre i. Dette kartet oppdateres jevnlig med skipets posisjon:

Tegner råk-ruter daglig

Andreas Kjøl i Kystverket er en av landets fremste på operasjonelle isanalyser og har bistått «Lance» med å analysere radarbilder fra satellitt av isen. Å se fargenyansene på bildene satt i sammenheng med hans erfaring fra isen ute i felt, gjør det mulig å gjøre slike analyser.

Én gang om dagen får han et satellittbilde som han analyserer og tegner inn den beste ruten skipet bør forsøke å ta seg ut av. I går, torsdag 19. desember var en råk sør for skipet tydelig og førte helt ut til åpent hav. Skulle det sprekke opp, ville dette altså vært den aktuelle ruten ut.

På dagens bilde er råken lukket på flere plasser – men Kjøl har fortsatt plukket ut denne som anbefalt rute, fordi den er åpen de aller fleste plasser:

De mørkeste områdene indikerer tynnere is eller åpent vann. Den røde pilen til venstre viser den korteste veien i luftlinje til iskanten, mens den gule streken viser Kjøls anbefalte rute ut av isen gjennom råksystemet. Punktene på den gule streken viser retning. Er det mange korte strekker, betyr det flere korte råker eller at man for eksempel er nødt til å navigere rundt et isflak som ligger midt i en råk. Foto: Kystverket

Råksystemet, altså et system av sprekker i isen, er en labyrint: Isflak glir fra hverandre og sammen igjen alt ettersom. Det er havstrømmer og vind som påvirker disse bevegelsene. Får skipet først anledning til å kjøre i en råk, kan det fort hende den tetter seg igjen lenger frem.

– Så fort skipet beveger seg er det som himmelen, da er alle glade. Så fort farten går ned eller man sitter fast, føles det som helvete, forklarer Kjøl om det å navigere i tett drivis.

Bris kan flytte is

Han forteller at det er nok at vinden blåser i ti sekundmeter, tilsvarende 20 knop, for at en tydelig kan se at isfeltet blir drevet av vinden. Det er det samme som frisk bris.

– På værmeldingen jeg har foran meg, ser det ut til at det kan blåse akkurat så mye søndag kveld/natt til mandag, altså lille julaften. Det er et håp, selv om det ideelt sett skulle blåst nordøstlig kuling for mest mulig påvirkning.

En nordøstlig kuling kunne forhåpentligvis bidratt til råkdannelse i nord/sør-retning. Det er råker i denne retningen som vil gjøre veien til åpent hav kortest mulig for «Lance».

– Men – nå er det dette værvarselet vi har, og da er det de vi må holde fast ved; Det er et lite håp, og kanskje kan man se at vinden vil få noe påvirkning, sier Kjøl.

Etter denne lille vinden natt til mandag, ser det ut til å bli stille i flere dager. At folket om bord på «Lance» gjør iherdige forsøk på å få skipet løs, er ikke dumt, mener Kjøl:

– Det arbeidet de gjør i isen vil trolig ikke ha noen umiddelbar effekt, men det kan ha en effekt når isen først begynner å bevege seg som følge av endring i været. Kanskje kan det bidra til at isen sprekker opp litt fortere rundt fartøyet, sier han.

Følg aksjonen: Se vårt direktestudio her

RYDDER IS: Dette bildet fra 13. desember viser Sigve Grimstad som rydder bort is brettet rundt skroget på «Lance». Foto: Jørgen Braastad

Publisert: 20.12.19 kl. 23:48

Mer om

Flere artikler