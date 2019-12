VANNLEKKASJER: Sykehuset i Ålesund hadde en vannlekkasje 6. desember som gikk ut over kapasiteten på fødeavdelingen. 30. desember kom det nok en vannlekkasje. Foto: André Pedersen

Stengte fødestuer etter vannlekkasje: – Veldig krevende situasjon

Som følge av en vannlekkasje på sykehuset i Ålesund er nå kun én ordinær fødestue i drift. I tillegg kommer to provisoriske fødestuer som ble etablert etter en vannlekkasje tidligere i desember.

– Det er en veldig krevende situasjon, sier Janita Skogeng, avdelingssjef ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer i Klinikk for kvinner, barn og ungdom i Helse Møre og Romsdal.

Vannlekkasjen kan medføre at fødende må være forberedt på at de overflyttes til Volda eller St. Olavs hospital. I løpet av det siste døgnet har én pasient blitt oversendt et annet sykehus som følge av kapasitetsmangel i Ålesund, opplyser avdelingssjefen.

AVDELINGSSJEF: Janita Skogeng, sjef ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Foto: Privat

Fødeavdelingen i Molde er stengt i romjulen, men Kristiansund er åpen.

VG har vært i kontakt med en blivende far som venter på at kjæresten skal få igangsatt fødsel på sykehuset. De ønsker å være anonyme.

– Hun er førstegangsfødende, det er fare for å bli sendt til andre sykehus, og det er dårlig vær – så å ta helikopter eller ferge kan være en risiko i seg selv. Heldigvis jobber det flinke folk på avdelingen, så vi forholder oss rolige, sier han.

– De ansatte er løsningsorienterte

– Fordi man ikke vet om mye nedbør vil gi mer lekkasje, har vi etablert gode planer for evakuering. Vi har også en god plan dersom fødeaktiviteten skulle øke og vi må overflytte pasienter, sier Skogeng.

Det er egentlig fire ordinære fødestuer på sykehuset. Da en vannlekkasje inntraff 6. desember, måtte to av fire fødestuer stenges. Samtidig ble det etablert to provisoriske fødestuer. Da en ny vannlekkasje kom i går, 30. desember, ble ytterligere én ordinær fødestue stengt.

Det vil si at nå er en ordinær og to provisoriske fødestuer i drift.

– Situasjonen ble ytterligere forverret i går. De provisoriske fødestuene er ikke på langt nær så gode som de ordinære. Det er veldig krevende å vite at situasjonen er så begrenset. Siden man heller ikke vet hva utfallet blir med mer nedbør, er utsiktene bekymringsfulle, sier Skogeng.

Men hun forteller at de ansatte takler situasjonen veldig godt.

– Våre ansatte har vært svært fremoverlente og løsningsorienterte når det gjelder å finne gode løsninger i denne situasjonen, sier hun.

– Hva vil du råde fødende som er bekymret til å gjøre?

– Jeg vil råde dem til å ta kontakt med sykehuset der det er planlagt at de skal føde. Der vil de få gode råd og veiledning om hva som skulle skje videre. Så langt det er kapasitet vil de bli ønsket velkommen, sier Skogeng.

Usikker situasjon

Helse Møre og Romsdal skriver på nettsidene sine at avdelingen for drift og eiendom arbeider med å undersøke omfanget av lekkasjen, og at det er iverksatt umiddelbare taktekkingstiltak, men at værforholdene gjør det vanskelig å jobbe på taket på høyblokken. Det er derfor uklart hvor lenge situasjonen vil vare.

Kommunikasjonsdirektør Hege Hegle opplyser at det tidligere er satt i gang et fasadeprosjekt på utsiden av bygget. Da skal også taket skiftes, men dette skal etter planen skje først til våren.

Publisert: 31.12.19 kl. 22:27

