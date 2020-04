Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har ikke svar på når ordinær føreropplæring kan starte opp igjen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Hareide kan ikke si når føreropplæring kan starte igjen

Føreropplæring er fortsatt stengt selv om andre bransjer gradvis åpner opp. NAF ønsker en smitteveileder, men samferdselsministeren sier det er lite aktuelt.

I gjennomsnitt tar 8.000 personer førerprøven hver måned, men all aktivitet er satt på hold på grunn av coronautbruddet.

– Da blir det en uheldig opphopning, og mange risikerer å måtte vente lenge på å ta førerprøven, med de praktiske ulempene det medfører, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Laget forslag til veileder

Medlemsorganisasjonen etterlyser en veileder for smittevern tilsvarende det andre bransjer har fått den siste tiden, slik at de igjen har kunnet åpne dørene. Bransjen har selv utarbeidet et forslag, men det er ikke blitt klarert av helsemyndighetene

– Det er i det blå når føreropplæringen kan gjenåpne, og hva helsemyndighetene mener skal til. Vi ser at andre bransjer der man leverer tjenester én til én, har fått grønt lys, og at man har fått på plass rutiner som skal redusere smittefaren, sier Ryste.

Hareide vet ikke

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kan ikke svare på om gjenåpning er langt unna. Det er dialog med helsemyndighetene, er alt han kan si.

– Vi ønsker jo å få størst mulig aktivitet, men det må være smittevernfaglig forsvarlig, sier Hareide til NTB.

Det er åpnet opp for kjøreopplæring for motorsykkel, men spørsmålet om når føreropplæring for bil samt klasseromsundervisning kan starte opp igjen, er stadig til vurdering.

Hareide sier det neppe kommer en egen bransjeveileder knyttet til kjøreskoler, men at det heller blir snakk om en anbefaling fra helsemyndighetene for når de vil kunne åpne opp.

Frykter kø

NAF stiller spørsmål ved den avventende holdningen, og de viser til at videregående skole har gjenopptatt føreropplæring på tungtransport.

– Vi mener det bør være fullt mulig å gjøre dette også for de ordinære kjøreskolene, sier Ryste.

Med langvarig nedstengning frykter NAF at det kan bli lange køer for å få gjennomført de obligatoriske kjøretimene utover året.

– Også for den enkelte som ikke får tatt lappen, kan dette få store konsekvenser ved at man for eksempel ikke får søkt på jobb eller lærlingplass, sier Ryste.

