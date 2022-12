Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus må kutte kraftig neste år, ifølge budsjettene.

Fødeavdelingene i Oslo skal kutte over 100 årsverk

Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus kan bli nødt til å kutte mer enn 100 årsverk, som følge av et strammere budsjett.

NTB

Det var NRK som først omtalte kuttet, som klinikken selv beskriver som «tilnærmet umulig».

I styrepapirene står det blant annet at risikoen for at klinikken ikke leverer et resultat i balanse i 2023 er høy. Det er stor usikkerhet rundt aktivitetsbudsjettet for fødsler.

– På kostnadssiden er en reduksjon på 101 årsverk, tilsvarende 14,2 prosent i forhold til årets prognose tilnærmet umulig, står det i papirene, skriver Dagsavisen.

Klinikkleder Marit Lieng opplyser til avisen at noe av bakgrunnen er at anslaget for antall fødsler ved Kvinneklinikken vil falle fra 9.500 til 8.267 neste år.

Hun skriver i en epost at oppgaver og bemanning må henge sammen, og at de – som store deler av spesialisthelsetjenesten – sliter med jordmormangel.

– Innleie er uforutsigbart og koster oss mye. Dette er de to hovedårsaker til den krevende situasjonen i klinikken. Det som er sikkert, er at innleie av arbeidskraft må reduseres når aktiviteten vår faller, skriver Lieng.