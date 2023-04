Elea Pedersen (19) og Ingrid Retallack (18) er i russestyret på Hetland videregående skole i Stavanger.

Russ bekymret før nytt treff

Neste uke skal Ingrid Retallack (18) og Elea Pedersen (19) delta på Landstreff Stavanger, men etter hendelsene under russetreffet i Halden, er russen bekymret.

– Man blir selvfølgelig bekymret, og virkeligheten viser det er noe man må være bekymret for, forteller Pedersen.

I helgen ble flere russ innlagt med pusteproblemer og store smerter under Landstreff Fredriksten. Ingen av dem er alvorlig skadet og de siste blir skrevet ut av sykehuset i dag. Politiet etterforsker saken som en mulig forgiftning.

– Det er skikkelig skummelt, og man føler seg litt hjelpeløs, fortsetter Pedersen.

Jentene synes at det er ubehagelig at det er ukjent hva de fornærmede har fått i seg. For da vet de ikke hva konsekvensene er, eller hva det innebærer.

– Jeg synes det er trist at vi har kommet dit at vi må sitte å være bekymret, at folk er redde og gruer seg til ting som skal være gøy, sier Retallack.

Retallack forteller at hun nå vil være ekstra bevisst på å passe på glasset sitt, men også på vennene sine på det kommende russetreffet.

– Vi må være bevisste på at ting kan skje, og at noen kan bli dopet ned, legger hun til.

Grundig sikkerhetssjekk

5.-7. mai skal Landstreff Stavanger ta imot flere tusen russ, og arrangøren oppfordrer til å ta godt vare på hverandre.

– Landstreff Stavanger har en stor og omfattende sikkerhetsorganisasjon som skal ta godt vare på våre gjester, skriver presseansvarlig Aasmund Lund til VG.

Videre skriver han at narkotika er et økende samfunnsproblem, og at deres fremste prioritet er sikkerheten til gjestene.

– Enhver buss, van, bil og gjest som skal inn på festivalområdet går gjennom en grundig sikkerhetssjekk, og alt som ikke hører hjemme på et festivalområde blir beslaglagt.

RUSSETREFF: Politiet i Sør-Vest politidistrikt mener det er en risiko for at uønskede hendelser kan skje.

Politiet har samarbeidet med arrangørene i flere år, og vil også i år være på plass under treffet.

– Politiet gjør ingen ekstraordinære tiltak, utover at vi helt klart ser at det alltid vil være en risiko for at uønskede hendelser skjer under arrangementer med så mange mennesker, sier Håvard Høyland, politispesialist i barne- og ungdomskriminalitet i Sør-Vest politidistrikt.

Han ber russen om å ta forholdsregler, og være bevisste på at hendelser kan skje.

– Ikke drikk for mye. Ha kontroll på egne glass, og ikke la drikke stå uten tilsyn. Det er viktig at russen tenker og passer på hverandre, og det ser jeg at russen er flinke til.

I tillegg til Landstreff Stavanger, arrangeres russens dag på Tusenfryd 3. mai. Markedssjef Erik Røhne Andersen, mener at deres rutiner er godt innarbeidet og skal fungere preventivt.

– Vi vil ha tett dialog med nødetatene i tilknytning til arrangementet og vil følge deres anbefalinger med tanke på de erfaringer de har gjort seg fra andre arrangementer i år, skriver Andersen i en e-post til VG.

De vil blant annet ha eksterne vektere som gjennomfører inngangskontroll med visitering.

– Vårt råd til russen vil være å opptre hensynsfullt og ta vare og passe på hverandre.

