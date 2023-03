GODT HUMØR ET HALVT ÅR FØR: Høyre-leder Erna Solberg og Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, kan bryte to historiske grenser ved valget 11. september.

GARDERMOEN (VG) Ikke siden 1924 har Høyre vært større enn Arbeiderpartiet i et valg i Norge. Nå har Høyre-leder Erna Solberg håp om at de kan sørge for et historisk valg i september. Og får støtte i sjokkmåling i Groruddalen i Oslo.

– Dovre har falt Dovre har falt«Enige og tro inntil Dovre faller» er et løfte som ble avlagt etter at Riksforsamlingens forhandlinger om grunnloven på Eidsvoll ble avsluttet 20. mai 1814. Eidsvoll-eden er senere blitt brukt som symbol for patriotisme, uavhengighet, samhold og demokrati. Kilde: Store norske leksikon., sier en hoppende glad og lettere sjokkert Eirik Lae Solberg.

Oslo Høyres byrådslederkandidat viser oss en meningsmåling fra Groruddalen, utført av Respons Analyse.

Den viser at Høyre for første gang er det største partiet i selve grunnfjellet i Arbeiderpartiet, som Groruddalen tradisjonelt blir ansett som:

Ap fikk ved kommunevalget i 2019 30,8 prosent oppslutning i Groruddalen. På målingen nå får de 24,2.

Høyre fikk 16,2 prosent for fire år siden. Nå får de 27,6.

Info Her er de andre resultatene 2019-valget i parentes: SV 14,2 (8,1)

Frp 10,8 (6,8)

Rødt 7,8 (7,4)

MDG 6 (7,1)

V 3,5 (3,1)

KrF 2,4 (2,0)

Sp 1,4 (2,9)

Folkets parti 0 (12,6) Målingen er utført av Respons Analyse, på oppdrag av Oslo Høyre, 14.–20. mars. 601 spurte. Feilmargin +/- 2–3 prosentpoeng. Vis mer

– Virkelig i trøbbel

– Ap har hatt et dundrende flertall i Groruddalen i mange tiår og har vært større enn Høyre etter andre verdenskrig. Dette er et politisk jordskjelv som inspirerer oss voldsomt, sier Lae Solberg.

– Vi har nå tro på at vi kan vinne Groruddalen. Mange opplever at det har blitt veldig dyrt i hverdagen og at det er krevende å få endene til å møtes. Mange er blant annet oppgitt over svikten i eldreomsorgen i Oslo. De ønsker et alternativ, sier han.

Ansvarlig for målingen i Respons Analyse, Thore Gard Olaussen, sier de ikke opplyser intervjuobjektene om hvem som er oppdragsgiver, i dette tilfelle Oslo Høyre, før etter de har svart på spørsmålene.

– Når det gjelder målingen, så er det meget alvorlig for Ap. Når de ikke engang holder skansen i Groruddalen, da er partiet virkelig i trøbbel, sier Olaussen.

HÅPER: Høyre har ikke hatt den politiske ledelsen i Oslo siden 2015. Da hadde de regjert i hovedstaden siden 1997.

VG har kikket tilbake på stortingsvalgene og kommunevalgene i Norge. Ørnen i norsk politikk har flydd høyt og lenge:

Ap har vært større enn hovedkonkurrenten Høyre i alle valg helt tilbake til 1924, da Høyre var det etablerte partiet og knuste oppkomlingen Ap 32,5–18,4.

Erna Solbergs vurdering

Siden har Ap alltid vært storebror.

Men akkurat nå har Ap-ørnen buklandet, med målinger under 20 prosent – og Høyre har målinger godt over 30.

Det skal legges til at de store forskjellene dreier seg om når folk blir spurt om hva de ville stemme hvis det var stortingsvalg.

Siste målinger som har spurt om kommunevalg, viste litt jevnere tall, men Høyre har fortsatt også stor ledelse.

– Jeg tenker at det hadde vært fint om vi for første gang siden 1924 hadde blitt større enn Ap i et valg. Så tenker jeg at det viktigste for meg er summen på borgerlig side, som gjør at vi samler flertall og får makt, sier Høyre-leder Erna Solberg, på Høyres landsmøte på Gardermoen, som avsluttes i dag.

Grafen viser valgresultatet for Ap (rødt) og Høyre) fra 1900 til 2021. Kommune- og stortingsvalg.

Hun legger til:

– Men det er klart at symbolvirkningen hvis vi blir større i et valg enn Ap, vil bety noe.

– Du sier ikke nei til 36,9?

– Nei, jeg sier ikke nei til 36,9, men jeg går ikke av hvis jeg ikke får det, sier hun – og ler godt – med henvisning til at Ap mister regjeringsmakt i 1997:

Tidligere statsminister og partileder i Arbeiderpartiet, Thorbjørn Jagland, vil for alltid være kjent for utspillet om at Arbeiderpartiet ikke ville danne regjering dersom de fikk under 36,9 prosents oppslutning etter valget i 1997.

Resultatet endte på 35 prosent, og Jagland tok konsekvensene av sitt ultimatum.

Solberg ser lenger tilbake - til da partiet var størst.

– Det er 99 år siden. Vi ligger oppe på et nivå på målingene nå, som gjør at vi, når vi nærmer oss valget, vil oppleve at det blir noe jevnere enn dagens målinger.

– Fordi en viktig årsak til den store forskjellen er at Ap og Støre-regjeringen har gått fra krise til krise – og mistet oppslutning, som dere har nytt godt av?

– Eller som jeg ville sagt; de kom inn i regjering basert på en politikk som stort sett var over. Det eneste de stort sett var enige om, var at de skulle reversere en del ting vi hadde gjort. Og så hadde de ikke så mye felles politikk for fremtiden.

SPENNENDE: Jonas Gahr Støre er fortsatt oppegående, men Erna Solberg har ambisjoner om å bli 99-historisk.

– Men du erkjenner at dere har tjent på krisene de har hatt og har i fanget?

– Ja, de blir truffet av mye, men de har heller ikke noe prosjekt: Vi ser ikke mye av hva de to partiene er for. Det tror jeg er litt av utfordringene deres og er en påminnelse til alle i politikken, sier hun:

– Øyeblikkspolitikken dreier seg om å hausse opp saker som akkurat er der, men du må ha samlende hovedlinjer som en regjering står sammen om.

– Aldri

– Støre var veldig klar på det i intervjuet fredag, at de styrer skuta trygt, med lav ledighet og inflasjon sammenlignet med resten av Europa – og regjeringsplattformen deres er full av store felles mål – hvor det er vanlige folks tur?

– Vi ser lite til hvordan de skal gjøre det. Når har dere eksempelvis hørt Sp snakke om mangel på arbeidskraft i Norge? Aldri. Hvorfor det? Fordi de ikke har løsninger på det. Og du har nesten ikke hørt Ap prate om det heller. Det var først når helsepersonellkommisjonen kom, at de plutselig begynte å se at det ville kunne gi begrensninger på alt som skal gjøres.

– Mange står utenfor, ja: Du fikk heller ikke ned uføreandelen i din regjeringstid?

– Antallet som er på helserelaterte ytelser er litt lavere nå enn det var da vi kom inn i regjering i 2013. Men jeg er enig i at det er et langt lerret å bleke å få ned andelen.

HAR FLYTTET: Raymond Johansen har etter tre år på Adamstuen i Oslo, flyttet tilbake til Groruddalen.

Raymond sier de skal kjempe

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier de skal kjempe for at Groruddalen fortsatt skal være rødt.

– Oslo-valget blir svært jevnt, det viser også denne målingen. Men vi kan bedre enn dette, og vi må levere et bedre resultat i Groruddalen og Oslo om vi skal fortsette å styre byen i en mer rettferdig retning.

Han legger til:

– Høyre-politikk vil ikke være det Groruddalen trenger nå. Vi vet at Høyres skattekutt vil bety velferdskutt, og det vil ramme mange her i dalen, sier Johansen, som har bodd i dalen store deler av livet, utenom de siste årene, hvor han har bodd på Adamstuen nordvest for Oslo sentrum.

Han har nylig flyttet tilbake til Groruddalen, i et rekkehus ved skogkanten, nær Lillomarka.