Rekordår på krisesenteret: − Hjelper veldig mange flere

ROMERIKE (VG) Antall henvendelser til et av landets største krisesenter har økt drastisk i løpet av de siste årene. Voldssakene er tyngre og mer komplekse, men færre velger å anmelde.

Siden 2018 har antallet som kontakter senteret for dagsamtaler nesten doblet seg. I fjor hadde de flere slike samtaler enn noe år tidligere.

– Vi vet jo ikke hvem som ikke kom til oss. Men det er nærliggende å tenke at både pandemien og den økonomiske situasjonen har påvirket tallene. Det er kjente faktorer for at presset i familien øker og at vold kan øke, sier Renate Iversen, som er nestleder og HR-leder ved Romerike krisesenter.

Det er et av landets største krisesenter – og det eneste som har et integrert tilbud for både kvinner og menn.

Bak en tung, automatisk port med streng adgangskontroll ligger bygget som skal gi kvinner, menn og barn et beskyttet sted å bo hvis de er utsatt for vold i hjemmet.

TRYGGHET: Krisesenteret gir voldsutsatte et trygt bosted. De fleste går på jobb, skole og i barnehage mens de oppholder seg her.

– Hjelper mange flere nå

Gjennom 2022 var senteret mer eller mindre fullt hele tiden. Rom ble fylt opp nesten like fort som de ble ledige. Trengte flere hjelp, ble det ryddet plass eller skaffet hjelp hos andre krisesentre.

Men det er blant dem som søker råd og hjelp på telefon og gjennom samtaler økningen er markant – fra 482 i 2019, og deretter med en årlig økning til et rekordår i 2022 med 832 dagsamtaler.

Det gjør at krisesenteret var i kontakt med flere voldsutsatte enn noen gang tidligere i løpet av fjoråret.

– Vi hjelper veldig mange flere nå enn før, sier daglig leder Hege Edvardsen.

LEDER KRISESENTERET: Daglig leder Hege Edvardsen ved Romerike krisesenter, som er krisesenter for alle kommunene på Romerike og et av landets største.

Mens både pandemien og tøffere økonomi for mange er mulige forklaringer på økningen i hvor mange som søker hjelp, kan andre årsaker være at krisesenteret og samtaletilbudet blir mer kjent, og at en ny generasjon som er mer vant til å oppsøke tjenester digitalt kommer til, forklarer hun.

Krisesentertilbudet er gratis, lavterskel og døgnåpent.

VG har de siste ukene fortalt historien om Eline (27) som ble brutalt angrepet med kniv og kastet utfor en balkong av sin amerikanske eksmann, etter å ha brutt ut av et voldelig forhold med ham i flere år:

Resultatene av en ny, stor omfangsstudie gjort av NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress) tyder på at omfanget av voldtekt og vold både i og utenfor parforhold har økt i Norge det siste tiåret.

Tror det kan komme en økning

Edvardsen tror at tallene for den pandemirelaterte volden, den som oppsto eller eskalerte under nedstengningen, kan komme til å øke fremover.

LEKEROM: Av de 273 beboerne som var på krisesenteret på Romerike i fjor, var 111 barn. Her er en del av lekerommet.

Mange voldsutsatte bruker lang tid på å si ifra til noen om volden, ofte flere år.

– Man har sett under tidligere kriser, for eksempel finanskrisen, at vold i nære relasjoner økte og fortsatte å gjøre det i en del år.

Hun forklarer at også tøffere økonomiske tider kan gjøre at vold kan inntreffe for første gang. I familier der volden kanskje ligger latent, kan en krevende økonomisk situasjon gjøre at den psykiske helsen blir hardt presset.

– Det kan se ut til at mange familier gjør alt de kan for å skulle klare seg selv. Men så øker frustrasjonen, og så kommer man til et punkt hvor det ikke går lenger, forklarer Edvardsen.

HVERDAGSLIV: På krisesenteret er det felles kjøkken. De som bor her handler og lager mat selv som en del av hverdagen.

Færre anmelder – redd det handler om tillit

Anmeldelsestallene for familievold har gått ned de siste årene. Tallene inkluderer ikke for eksempel kroppskrenkelser, som voldssaker i nære relasjoner også kan kodes som.

Statistikken fra Romerike krisesenter viser det samme for fjoråret:

Færre av beboerne anmeldte den eller dem som utsatte dem for vold.

Krisesenterledelsen understreker at det ikke er noen fasit for når eller om det er riktig å anmelde. Det kan skape mer trusler og ubehag, og man risikerer å ikke bli trodd.

– Det er bekymringsfullt at tallene går ned likevel. Vi ønsker jo at saker der det er vold anmeldes, særlig der det er gode bevis, sier Iversen.

FÆRRE ANMELDER: Nestleder og HR-leder Renate Iversen ved Romerike krisesenter er bekymret for hva som kan ligge bak at færre anmelder voldsutøveren.

– Jeg er redd det handler om at man har mindre tillit til rettsvesenet eller at sakene blir så belastende at tiden det tar og trykket som kan øke i mellomtiden er så krevende at man velger å avstå, fortsetter hun.

Flertallet av beboerne som ikke anmelder, oppgir at de ikke har noe ønske om å løse saken i rettsapparatet, at det er en belastning og at man ønsker å legge saken bak seg, men vet at en rettsprosess vil ta lang tid.

DYR TILLATT: Utenfor krisesenteret er det leker og en luftegård for dyr – som også kan få bli med. Det er fordi folk ikke skal la være å komme fordi de ikke vil forlate dyrene hjemme.

Volden endrer seg

På Romerike forteller de ansatte om tyngre saker og et mer sammensatt voldsbilde.

Volden blir mer kompleks: I én enkelt sak er det flere typer vold, både fysisk, psykisk, økonomisk og digital vold – for eksempel.

Flere aktører må på banen for å gi god hjelp til voldsutsatte og sakene tar lengre tid å nøste opp i, forklarer Iversen.

– Mye av volden foregår digitalt og utviklingen skjer veldig fort. Det er en krevende materie å jobbe i.

Økonomisk vold kan være at partneren tar opp lån i ditt navn ved å få tilgang til BankIDen din og setter deg i stor gjeld eller uten kontroll over egen økonomi.

Digital vold kan være å bli forfulgt gjennom karttjenester, overvåkningskameraer eller utsatt for hets og trusler på digitale plattformer.

– Min kreativitet stopper lenge før voldsutøverens kreativitet når det kommer til hva som er mulig her for å ramme noen, sier Iversen.

OVERVÅKES: Ved krisesenteret følger de konstant med på hvem som kommer og går for å sikre beboernes trygghet. På digitale flater kreves andre tiltak for å beskytte mot vold.

Erfaringene med mer komplekse saker er gjort ved flere andre krisesentre.

– Sakene innebærer flere typer vold i mye større grad en før. Det er psykisk, fysisk og digital vold, men også økt kontroll - der de voldsutsatte ikke lenger har kontroll over for eksempel egne penger, alt i en og samme gryte. Alt dette gjør at det tar lenger tid å komme seg, og den voldsutsatte har fått så liten tro på seg selv, sier June E. Obam, daglig leder ved Krisesenteret for Molde og omegn IKS.

I Bergen ser krisesenteret at volden er blitt grovere, både den fysiske og psykiske.

– Vi tror det kan ha å gjøre med at folk har vært mer sammen, under press og uten pusterom under coronaen. De som utøver vold har gått enda lenger, sier Pia Krüger Grönqvist ved Krisesenter for Bergen og omegn.

I Nord-Troms er tendensen den samme for de to foregående årene.

– Vi syns sakene har vært mer komplekse. Det er mer psykiatri, mer rus og mange har stor gjeld. Vi ser at flere av de som kommer til oss er utnyttet økonomisk. De har store problemer med å håndtere livet på så mange måter, sier daglig leder Britt-Heidi Andreassen ved Midt-Troms krisesenter.

