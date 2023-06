INVESTERER: Feiring har gjort store investeringer i grønn teknologi.

Kutter støtte til el- og biogass-lastebiler: − Henger ikke på greip

Enova har stoppet støtten til lastebiler som går på biogass og strøm. Men ifølge en fersk rapport fra Miljødirektoratet er disse det nest viktigste klimatiltaket for å nå Norges klimamål i 2030.

Fredag overleverte Miljødirektoratet rapporten «Klimatiltak i Norge mot 2030» til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Direktoratet har utredet 85 klimatiltak som de mener at vil gjøre det mulig for Norge å kutte utslippene med over 50 prosent innen 2030 50 prosent innen 2030Sammenlignet med utslippene i 1990..

Klimatiltaket som har nest størst potensial for klimagassutslipp i perioden 2021–2030 er, ifølge rapporten, at alle nye lastebiler er elektriske eller drevet av biogass innen 2030.

Torsdag gikk søknadsfristen for å søke Enova om støtte til innkjøp av elektriske- og biogassdrevne lastebiler ut.

Det reagerer Margrethe Ollendorff Lien på. Hun er konsernleder i Feiring, som spesialiserer seg på bærekraftige løsninger innen blant annet masseforvaltning, stein og asfalt.

– Det henger jo ikke på greip, sier hun.

Konsernleder i Feiring, Margrethe Ollendorff Lien.

En stor risiko

Ifølge Lien koster det to til tre ganger mer å kjøpe inn lastebiler og anleggsmaskiner som går på fornybar kraft, sammenlignet med de som går på fossilkraft.

– Det som skjer i vårt marked nå er mindre jobb på grunn av lite igangsetting fra det offentlige og høy rente. Kombinert med svak krone som gir høye innkjøpskostnader. Når man i tillegg fjerner disse støtteordningene, er det ingen som har råd til å fjerne investere i grønn teknologi.

Ansatte i Feiring under åpningen av fyllestasjon for biogass, og hurtigladestasjon for el-lastebiler.

Ny fyllestasjon

Feiring åpnet i september en egen fyllestasjon for biogass i samarbeid med Gasum, og verdens kraftigste hurtigladestasjon for el-lastebiler i samarbeid med Eviny.

– Denne kostbare etableringen er ikke noe vi tjener penger på selv, men som er helt nødvendig for å få opp utskiftningstakten mot grønnere massetransport.

Feiring har ifølge konsernlederen startet utskiftning mot fossilfrie maskiner. Det er både risikabelt og dyrt.

– Vi vet ikke hvor mye vi kan selge biogass- og el-maskinene for på andrehåndsmarkedet. I tillegg vet vi ikke hvilke utviklinger som er rett rundt hjørnet, forklarer hun.

Hurtigladestasjonen for el-lastebiler ble åpnet september 2022.

521 søknader i mai

Pressesjef Eiliv Flakne i Enova bekrefter at siste frist for å søke om støtte til biogass- og el-lastebiler gikk ut torsdag. Han sier de var kjent med funnene i rapporten til Miljødirektoratet.

– Vi mener at biogass er godt introdusert, og at teknologien er moden. Vi har gitt støtte til denne typen kjøretøy siden 2018.

– Nå har vi fått oppdrag fra sittende regjering å prioritere støtte til nyutvikling og å hjelpe nye teknologier inn i samfunnet, sier Flakne.

Pressesjef i Enova, Eiliv Flakne

Fra 1. januar 2023 til mai, ga Enova ut støtte til innkjøp av 167 biogasskjøretøy. Etter de varslet at støtten til slike kjøretøy ville bli stanset 1. juni, mottok de 521 nye søknader.

– Biogassteknologien har kommet langt nok til ikke å trenge offentlig støtte lenger, men vi ønsker fortsatt å støtte biogass. Nå satser vi på produksjon i stedet., sier Flakne i Enova.

Konsernleder i Feiring Margrethe Ollendorff tror konsekvensen av bortfallet av støtten blir at flere dropper å prioritere miljøkravene.

– I tillegg ser vi at det i liten grad motiveres til å bruke grønn teknologi i kontrakter, sier Lien.

– I Enova baserer vi våre beslutninger på markedsanalyser, rapporter og forskning. Vi prøver å bruke pengene best mulig, men respekterer at ikke alle enige i det, sier Flakne.

– Kritisk

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken er kritisk til at Enova har kuttet støtten til innfasing av nyttekjøretøy som bruker elektrisitet eller biogass.

– Dette gjelder både tunge kjøretøy og varebiler. Vi forstår ikke begrunnelsen fra Enova, og mener nettopp en velfungerende støtteordning er et viktig tiltak for å nå klimamålene for veitrafikken.

Han mener Stortinget bør gjennomgå mandatet til Enova på nytt og sørge for rammebetingelser som vil bidra til at 2030-målet nås i tråd med anbefalingene i rapporten fra Miljødirektoratet.