Boligprisene stiger mer enn lønningene - unge fortviler

Prisene på bruktbolig har steget mer enn dobbelt så mye som lønningene de siste åtte årene. Ingse-Lita (29) sier at boligmarkedet ikke fungerer for enslige.

Kortversjonen Bruktboligpriser har økt med 41,6 prosent fra 2015 til 2022, mens lønninger har steget med 18,7 prosent i samme periode.

Norske banker krever 15 prosent egenkapital og maks fem ganger årsinntekt i lån, noe som gjør det utfordrende for unge enslige å komme inn på boligmarkedet.

Professor Ola Grytten ved NHH peker på trender som økt boligutleie og lav styringsrente som drivere for boligprisvekst. Vis mer

De siste årene har boligprisene steget mye: Særlig under pandemien økte boligprisene fordi renten var satt til null.

Fra 2015 til 2022 har bruktboligprisene økt med 41,6 prosent. I samme periode har lønningene steget 18,7 prosent. Boligprisene har også økt mer enn de gjennomsnittlige prisene gjennomsnittlige priseneKonsumprisindeksen (KPI) måler generell prisutvikling på varer og tjenester for forbrukere. i samfunnet, som økte med 22,8 prosent på samme tid.

Ingse-Lita Bjørkli utdannet seg som fotograf i England. Siden hun kom tilbake til Norge i 2019 har 29-åringen vært i full jobb, men drømmen om egen bolig ligger fortsatt to år frem i tid, minst.

– Jeg syns det er dårlig at jeg ikke kan få et lån basert på hvor mye jeg betaler i husleie. Det siste halvannet året har jeg betalt 12.500 kroner i måneden. Det tilsvarer 150.000 kroner i året, sier hun.

– Jeg har bevist at jeg kan disponere bolig.

Hun har en inntekt på nesten en halv million kroner, og har fått et tilbud på halvannen million kroner fra banken. Hun sier at hun tjener for lite til å kjøpe leilighet, men for mye til å få startlån i Drammen.

LEIER BOLIG: Ingse-Lita Bjørkli (29) har satt til verks flere tiltak for å oppnå boligdrømmen.

Bjørkli mener låneordningene tar utgangspunkt i et parforhold der to parter er i full jobb. De som er alene er ifølge henne dårlig stilt, og må ofte lene seg på støtte fra foreldre.

I Norge er det krav om 15 prosent egenkapital, og maks fem ganger årsinntekt i lån. Bankene kan gi mer lån i opp til ti prosent av tilfeller utenfor Oslo OsloI Oslo kan bankene gi mer lån i åtte prosent av tilfeller..

– Selv om det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet, er ikke dette et moment som gjør meg bitter i hverdagen. Men det er nesten sånn at jeg begynner å se etter leilighet i Hellas, sier hun.

Flere utleiere

Ola Grytten er professor i økonomisk historie og underviser på Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han sier at det er normalt at boligprisene stiger mer enn prisen på andre varer.

– Å bygge bolig krever mye innsats, og utbyggere klarer ikke spare like mye på å effektivisere produksjon. Prisen på nye boliger gjenspeiles også i prisen på brukte boliger.

Det vil si at det er vanskelig for utbyggere å spare penger på byggebudsjettet. Fra 2007 til 2017 falt antall unge boligeiere mellom 16 og 34 år med tre prosentpoeng, fra 38 til 35 prosent ifølge SSB.

– I tillegg har det vært en trend at folk i stigende grad kjøper bolig for å leie ut. Det gjør at etterspørselen på bolig stiger relativt, og kan absolutt ha bidratt til at prisene stiger, sier han.

Grytten trekker også frem at det var lite å bruke penger på da styringsrenten var satt til null under pandemien. På grunn av det, steg både børs og bolig mye i perioden.

Han forklarer hvorfor boligprisene fortsetter å stige, selv om renten har gått opp:

– Boligbygging stopper når renten går opp. I tillegg spiller inflasjon og inntektsstigning en rolle. Når renten stiger mindre enn prisen på andre varer, blir det egentlig billigere å låne penger, sier han.

Info Nye utlånsregler Fra og med 1. januar 2023 har det blitt enklere å få lån. Tidligere måtte bankene vite at lånekunder kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng. Nå er kravet tre prosentpoeng. Vis mer

Må spare en halv million

24 år gamle Mary Queenie Basbas kom til Norge fra Filippinene i 2016. Til sommeren er hun ferdig med en bachelor i økonomi og ledelse på USN. Sammen med samboeren har også hun søkt om boliglån.

24 år gamle Mary Queenie Basbas fra Filippinene i hjembyen Drammen.

– Vi fikk beskjed om at vi samlet kan få 3,5 millioner når jeg får fast jobb, men da må vi først spare over en halv million kroner i egenkapital, sier hun.

For å redusere leieutgifter, har Basbas og samboeren nettopp flyttet. Selv om hun betaler mindre for å bo nå, syns hun det er bortkastet å betale leie i stedet for å betale ned på et huslån.

– Jeg blir bekymret når jeg tenker på boligkjøp. Når jeg ser folk på min alder som kjøper leilighet, føler jeg meg utelatt. Selv om jeg bare er 24 år gammel, opplever jeg en slags midtlivskrise. Jeg tenker på at jeg ikke har penger, bolig eller jobb og lurer på hva jeg egentlig har gjort med livet mitt.

Til sommeren må hun bestemme seg for om hun skal søke fast jobb, eller ta en mastergrad.

– Dersom jeg tar en mastergrad kan vi tidligst kjøpe bolig om rundt fem år, men om jeg er heldig og får fast jobb til sommeren kan vi kanskje kjøpe om litt over tre, sier hun.

