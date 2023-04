I HARDT VÆR: Bredtveit fengsel, et kvinnefengsel i Oslo,

Fengselsleder i Bredtveit slutter: − Ble snakk om ledelse

Etter et selvmord i Bredtveit fengsel i mars og en påfølgende kritisk rapport fra Sivilombudet, bytter fengselsleder Doris Bakken nå jobb.

Saken oppdateres.

– Jeg bekrefter at jeg fratrer stillingen som fengselsleder på Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt, sier Doris Bakken til VG.

– Etter selvmordet den 11.3 og det etterfølgende tilsynet fra Sivilombudsmannen, ble det snakk om ledelse, skriver Bakken i en SMS til VG.

Direktør Stig Meisler Storvik i Kriminalomsorgen region Øst, skriver i en SMS til VG assisterende fengselsleder fungerer i stillingen for øyeblikket.

Lørdag 11. mars tok en ung kvinne livet sitt i fellesarealene i Bredtveit fengsel. Uavhengig av dette, var Sivilombudet på besøk i fengselet like etterpå på besøk i fengselet for å undersøke soningsforholdene. Kort tid etterpå varslet de Justisdepartementet i et brev om det de mener er kritiske og livstruende forhold i fengselet.

Info Dette er blant funnene Sivilombudet gjorde Høyt antall innsatte som skader seg selv og som begår selvmordsforsøk

Omfattende bruk av glattcelle og belteseng

Klare mangler i forebygging av selvmord

Manglende kapasitet, kompetanse og ivaretagelse av ansatte Vis mer

Stillingen tidligere fengselsleder Bakken nå går over i, er en stilling sentralt i Kriminalomsorgens region Øst og direktoratet, der Bakken skal jobbe videre med kvinnesoning, forteller hun.

Utover det, ønsker hun ikke å kommentere saken.

Direktør i kriminalomsorgens region øst, som er overordnet fengselet, har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post