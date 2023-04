ADVARER: Tollerforbundet frykter at enorme mengder narkotika slipper inn i landet fordi de ikke har nok folk til å kontrollere ved grensene. Noe av det kan ende opp på russebussene.

Tollere slår alarm om kokainbruk i russetiden: − Uten sidestykke

Flere ungdommer tror narkotika er blitt lovlig, melder politiet. Tilgangen er uten sidestykke, advarer tollerne. Det er ingen god kombinasjon.

– I vinter fikk jeg høre om en russebuss der opptaksprøven var å sniffe to linjer. At det er dokøer på utesteder for å ta kokain i stedet for køer i baren for å kjøpe øl. Vi setter naturlig nok denne store tilgjengeligheten i sammenheng med vår evne til å stoppe mengdene på grensen. Tilgangen virker å være uten sidestykke. Det er skremmende, sier leder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug, til VG.

Schaug har to hatter på: Den ene som toller, den andre som tenåringsmor i Asker - der russebuss-kulturen er stor.

– Det jeg vet som tenåringsmamma, er at det er mye kokain i omløp på bussene. Enkelte busser har egne rusbudsjett. Og som toller, vet jeg at det kommer store mengder inn i landet vårt, sier Schaug, som også har dialog med rektorer som kan fortelle om utfordringene.

Tallene viser at kokainbruk blant unge øker - mens marihuana holder seg stabilt.

I 2021 svarte 2,9 prosent at de hadde brukt kokain, mens tallet i 2022 er på 4,2. Det er viktig å understreke at det likevel er få som oppgir at de har brukt kokain - men dette stoffet er det som øker mest blant unge.

– Vanvittige beslag

I helgen ble fem unge personer innlagt på sykehus etter russetreff i Halden.

– De har uvanlige symptomer. Det er snakk om et sykdomsbilde vi ikke har sett før. De hallusinerer og skriker av smerte, sa overlege Dag Jacobsen ved Giftinformasjonen til VG.

Uavhengig av hvilket stoff de eventuelt fikk i seg, skremmer det Schaug at det ser ut som tilgangen til ulovlige stoffer nå er større enn noen gang.

Den siste tiden har det også vært flere store kokainbeslag i landet. Disse mener hun bare er toppen av isfjellet.

– Den siste tiden har det vært vanvittige beslag som bekrefter det trendene sier. Dette er store mengder i enkelt sendinger, noe vi har advart mot i lang tid.

– Kan det komme mer kokain inn på grunn av russefeiringen?

– Det kan jeg ikke bekrefte, men noen vil sikkert spørre seg om det er en sammenheng ettersom russetiden nå starter.

BEKYMRET TOLLER OG TENÅRINGSMOR: Leder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug.

Politiet frykter mer rus-aksept

Oslo politidistrikt bekrefter trenden:

– Vårt inntrykk er at bruken av kokain øker mest, noe som er særlig bekymringsfullt fordi brukerne ofte undervurderer hvor avhengighetsskapende stoffet er og hvilke alvorlige bivirkninger som kan følge med, sier Ole Magnus Jensen, leder for forebyggende seksjon, enhet vest i Oslo-politiet.

– Flere ungdommer har gitt uttrykk for at de tror at bruk av narkotika er blitt lovlig. Vi er derfor bekymret for både legal og illegal rusbruk blant disse gruppene.

REKORDSTORT: Over 800 kilo kokain ble funnet i fruktkasser på et Bama-lager i Oslo i slutten av mars. Så, i helgen, ble et nytt og enda større beslag gjort på samme sted.

Rekordfå folk på grensen

FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum på Sjursøya mandag, hvor han fikk info fra Tolletaten om hvordan Tolletaten jobber med store beslag.

Hovedproblemet, mener Tollerforbundet, er for få folk.

– Vi var rundt 900 operative tollere i 2019, nå nærmer vi oss 600. Det har aldri tidligere vært så lav kontrollevne på grensen enn det er nå.

– Kokain produseres ikke i Norge, så alt kommer over grensene våre og Tolletaten er førsteinstans for å beskytte ungdommene våre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er ansvarlig for pengesekken også til tollerne.

– Det er færre operative enn noensinne - er ikke det et tankekors?

– Det er ikke tvil om at det har vært krevende budsjettrunder. De er også rammet av prisvekst, og det må vi se på i revidert budsjett.

Vil gi politiet flere virkemidler

KRITISK TIL AKSEPT: Else Marie Rødby er stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Senterpartiet er mot avkriminalisering av narkotika. Vedums partifelle Else Marie Rødby vil gi flere virkemidler til politiet.

– Mange i politiet gir oss tilbakemelding om at de opplever å ha mistet virkemidler for å etterforske narkotikasaker. I politidistriktene har antall narkotikasaker stupt.