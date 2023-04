SAMLER KOMPETANSEN: - Vi ville samle de ressursene vi sitter på for at folk skulle få ferie, sier Arnt Fiane til venstre. Han er avdelingssjef på thoraxkirurgisk avdeling. Klinikksjef Bjørn Bendz til høyre, kaller situasjonen sørgelig.

Hjertekonflikten på OUS: − Vil sende pasienter til andre sykehus

Klinikksjef Bjørn Bendz kaller situasjonen ved thoraxkirurgisk avdeling på Oslo Universitetssykehus for sørgelig etter at 16 av 24 intensivsykepleiere har sagt opp. Sykehuset vil sende pasienter til andre sykehus, hvis det blir behov for det.

Avdelingen drives både på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Enhetene skal samles på Rikshospitalet i ni uker i sommer. Konflikt om turnus og sammenslåing har ført til masseoppsigelser. Det pågår nå intens rekruttering av intensivsykepleiere etter oppsigelsene.

Situasjonen vil få konsekvenser for pasientene.

– Situasjonen er sørgelig, sier Bjørn Bendz. Han leder hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

– Pasienter som får utsatt inngrep på grunn av konflikten og selv ønsker å gjennomføre operasjonen et annet sted, vil få tilbud på andre regionssykehus i Norge.

Bekrefter avtale

– Universitetssykehuset i Nord-Norge har sagt ja til å ta i mot OUS-pasienter hvis behovet oppstår, sier klinikksjef Kristian Bartnes ved Hjerte- og lungeklinikken på UNN i Tromsø.

VG er kjent med at det også er kontakt mellom OUS og de andre regionsykehusene, som foreløpig ikke bekrefter at de skal bidra.

Både klinikksjef Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane presiserer at pasientene følges tett og at det er god kontroll på ventelistene for operasjon.

SAMLER KOMPETANSEN: – Vi ville samle ressursene for at folk skulle få ferie, sier avdelingssjef Arnt Fiane til venstre. Klinikkleder Bjørn Bendz tilbakeviser at avgjørelsen er tatt over hodet på ansattegrupper: – Det har vært omfattende involvering fra ansattegruppene. Da det kom til gjennomføringen skar det seg, sier Bendz. Han legger til at han er glad for støtten fra pasientrepresentanter, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke og lederlinjen i sykehuset.

Info Thoraxkirurgisk avdeling Regionalt og nasjonalt ansvar for pasienter som trenger operasjon i hjerte, lunge og sentrale blodårer. Dette inkluderer også hjerte- og lungetransplantasjoner og barnehjertekirurgi. Avdelingen har inntil nå vært drevet både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Vis mer

Bekymrede pasienter

Samtidig er pasienter bekymret.

– Våre pasientkoordinatorer tar i mot telefoner fra bekymrede pasienter. De spør om operasjonene de venter på blir strøket. Folk blir redde for om vi er der for dem. Det kan vi forsikre at vi er, sier Bjørn Bendz.

Han forklarer opptakten til dagens situasjon slik:

– Sommeren 2022 var det betydelig belastning på enheten på Rikshospitalet med 303 intensivdøgn. Enheten på Ullevål hadde 17 intensivdøgn i samme periode. Belastningen var svært skjevt fordelt. Sammenslåing i sommerukene har vært diskutert siden 2017, sier Bendz.

Denne sommeren skulle driften samles på Rikshospitalet for å fordele belastningen bedre.

– Vi ønsket også at intensivsykepleierne skulle hjelpe til på en post vi kaller stepdown. Det er en postoperativ enhet i seksjonen der vi har manglet bemanning over tid. Pasientene er nyopererte og i bedring. Etter sommeren skulle Ullevåls ansatte tilbake til sin enhet, sier Bendz.

KLARE FOR PASIENTER: Sommeren 2022 «jobbet folk nesten livet av seg» på avdelingen på Rikshospitalet, sier klinikksjef Bjørn Bendz. Under pandemien ble dette rommet med seks pasientplasser, lånt bort til covidpasienter fra akuttklinikken. I sommer skal hjertepasienter legges her når driften på Ullevål og Rikshospitalet slås sammen. Avdelingssjef på thoraxkirurgisk avdeling, Arnt Fiane, til venstre.

– Utnytte ressursene

Avdelingsleder ved thoraxkirurgisk avdeling, Arnt Fiane, sier planen ble lagt for å utnytte ressursene best mulig.

– Alle er ansatt i OUS og ikke spesifikt på Ullevål eller Rikshospitalet. Selvoppsigelser og sykemeldinger i oppsigelsestiden har gjort videre drift i samme form utrygg ved hjertepostoperativ seksjon på Ullevål, sier Fiane.

Han mener avdelingens omdømme er skadet av konflikten.

– Vi beklager sterkt resultatet av aksjonsformen til sykepleierne . Vi beklager også at aksjonsformen gjorde at vi måtte ta grep raskere enn planlagt, sier avdelingslederen.

Oppsigelser og sykemeldinger

Avgjørelsen ble tatt allerede i september i fjor. I november ble ansatte forelagt planene. Reaksjonene kom raskt. 30.januar sa den første intensivsykepleieren opp ved thoraxkirurgisk enhet på Ullevål.

– Det kom flere oppsigelser i slutten av februar. Det klarte vi å forholde oss til. Men så kom sykemeldingene i oppsigelsestiden. Da begynte det å blinke rødt, sier klinikksjef Bendz.

Info Thoraxkirurgisk avdeling Her opereres pasienter for hjerte- og lungesykdommer og sykdommer på de store pulsårene. Avdelingen er en av flere underliggende enheter i Hjerte-, lunge- og karklinikken. Avdelingleder er Arnt Eltvedt Fiane som har en lang karriere bak seg i OUS. Han er også professor ved Universitetet i Oslo. Fianes leder er klinikksjef Bjørn Bendz. Han er også Kongens livlege. Vis mer

– Dårlig prosess

Tillitsvalgt Stine Nesseth ved hjertekirurgisk enhet på Ullevål Sykehus, mener prosessen som endte med masseoppsigelser, har vært dårlig.

– Det er stor forskjell på å jobbe på Ullevål og Rikshospitalet. Mange av intensivsykepleierne har jobbet gjennom pandemien og fikk tilbake følelsen av utrygghet på jobb. Under pandemien gruet mange intensivsykepleiere seg hver dag. De følte seg ikke klare for endringen ledelsen ønsket. Blir en intensivpasient dårlig, må du være trygg som sykepleier. Marginene er små og du må vite hvem du har rundt deg. Vi var tydelige på at prosessen før en flytting til Rikshospitalet var for dårlig, men vi ble ikke hørt. Da sa folk opp, sier Nesseth.

UTRYGGE: - Sykepleierne følte seg ikke klare for endringen ledelsen ønsket nå, sier Stine Nesseth, tillitsvalgt for Sykepleierforbundet.

Les også Ansatte i opprop: Krever at ledelsen ved thorax-kirurgisk avdeling går Ledelsen har fått mye kritikk for beslutninger om sommerstenging og flytting av hjertekirurgi.

Hun sier at konflikten aldri har handlet om lønn.

– Vi har spurt om helt andre ting, men ikke blitt møtt av ledelsen. Vi har også sagt til vår leder Arnt Fiane, at prosessen er dårlig planlagt og at vi mener det går ut over pasientsikkerhet, sier Nesseth.

Midt i mars ble det også kjent at ansatte i et opprop krever at Bendz og Fiane fratrer sine stillinger.

– Jeg er kjent med den anonyme kampanjen. Inntil den kom, hadde vi fokus på sak. Da ble det mer personlig. Jeg har ikke lyst til å si noe om den. Vi er i en sykehusforvaltning og gjennomfører oppdrag fra sykehusledelsen, sier Bendz.

– Kampanjen ble lagt ut av ansatte som følte at «nå må noe skje.» Jeg ga dem et råd om å stenge den, sier tillitsvalgt Stine Nesseth.

STORE PLANER: Nye Oslo Universitetssykehus skal bygges rundt eksisterende sykehusbygg på Rikshospitalet på Gaustad og ved Aker Sykehus.

– Sorgreaksjon

Mens konflikten utviklet seg, kom det 28.februar grønt lys for å gå videre med den svært omstridte planen for nytt Oslo Universitetssykehus. Planen innebærer nedlegging av Ullevål Sykehus.

– Det er ikke tvil om at mye av den motstand som kommer nå, er basert på en sorgreaksjon etter vedtaket. Hos noen har dette utløst sjokk, sinne, frustrasjon og sorg. Vi er opptatt av faget. Det er det vi prøver å redde for fremtiden, sier klinikksjef Bendz.

Tillitsvalgt for sykepleierne Stine Nesseth, sier at ansatte har visst at det går mot sammenslåing.

- Hadde prosessen vært ryddig, tror jeg ikke ledelsen hatt møtt så sterk motstand, sier tillitsvalgt Stine Nesseth.

– Store driftsproblemer

Det er varslet store driftsproblemer ved enheten på Ullevål fra 1.mai. 15.mai overtar Rikshospitalet hovedstrømmen av hjertepasienter til operasjon. Fra 1.juni vil oppsigelsene gjøre det umulig å opprettholde driften.

– Vi er en kunnskapsbedrift og da er det mye makt i en etterspurt gruppe. Det vil ikke være mange nok sykepleiere med spesialkompetanse igjen på thoraxkirurgisk enhet på Ullevål. Løsningen er å samle hjertekirurgien på Rikshospitalet. All annen thoraxkirurgi, inkludert lungekirurgi, fortsetter på både Rikshospitalet og Ullevål som før. Beredskap er ivaretatt begge steder, sier Bendz.

Han sier samlingen må gjennomføres for å sikre kvaliteten og ambisjonene sykehuset har.

– Tenk om vi kommer i en situasjon der vi må sende hjertebarn ut av Norge for behandling. Det kan skje, sier Bendz.

– Hvorfor er konflikten blitt så betent?

– Historisk har det vært kulturforskjeller, personlige motsetninger og strukturelle organisatoriske uenigheter mellom de to sykehusene som ligger kun to kilometer fra hverandre. Det er ikke enkelt å lede under slike omstendigheter, sier Arnt Fiane.

TRIST: - Vi er veldig lei oss for at denne situasjonen har opptått. Jeg er ikke fornøyd med at det er blitt som det er blitt, sier klinikksjef Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken. Den er Norges og Nordens største senter for behandling av hjerte- og karsykdommer.

Info Dette er saken I november ble bestemt at thorax-kirurgisk avdeling på Ullevål skulle sommerstenges. Driften skulle samles på Rikshospitalet. Dette førte til reaksjoner blant de ansatte. Hittil har 16 av 24 intensivsykepleiere sagt opp på Thoraxkirurgisk avdeling. En liten gruppe er igjen. De er i et utdanningsløp eller er så nær pensjonsalder at de har valgt å bli. I etterkant av oppsigelsene har ledelsen valgt å samle de to avdelingene permanent på Rikshospitalet. Vis mer

De to lederne er klar over at situasjonen sykehuset står i nå, kan være en forsmak på hva som venter når Oslo Universitetssykehus skal bygge nytt og flytte flere virksomheter til Rikshospitalet.

– Vi beklager at denne situasjonen har oppstått. Vi beklager også at flere verdifulle medarbeidere som nå har sagt opp, ikke ser muligheter ved å medvirke til å skape noe nytt og fremtidsrettet innen fagfeltet. Vi har hatt tallrike møter med ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Det jeg tror er misforståelsen, er at medvirkning er synonymt med at man får viljen sin. Slik er det ikke. At alle er hørt, det er det ingen tvil om, sier Bendz.

Info Direktøren samler avdelingen 2009: Rikshospitalet, Ullevål Sykehus og Aker Sykehus blir slått sammen til Oslo Universitetssykehus. 2010: Thorax kirurgisk avdeling på Ullevål og Rikshospitalet blir en avdeling. Oslo Universitetssykehus ivaretar landsfunksjoner innen transplantasjon, barnehjertekirurgi og operasjoner i hovedpulsåren. 2019: En arbeidsgruppe initiert av sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth, skal vurderer hvordan hjertekirurgien skal drives videre. Det er færre operasjoner enn tidligere. Behandlingen er mer skånsom. Samtidig er pasientene som er igjen, mye mer komplekse. De har ofte flere sykdommer i tillegg til hjertesykdom. Utredning og oppfølging er vanskeligere. Desember 2022: Arbeidsgruppen konkluderer med at virksomheten skal samles på ett sted. Ullevål-representantene i arbeidsgruppen tar dissens. De andre i gruppen mener samling er det eneste fornuftige. Direktør Bjørnbeth bestemmer at de to avdelingene skal samles i 2025. Men de skal umiddelbart iverksette samarbeid, blant annet en felles sommerturnus. Vis mer

STORE TEAM: Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo Universitetssykehus har svært gode resultater. Bildet er fra en operasjon i 2021. Avdelingsleder Arnt Fiane beskriver store endringer både i pasientvolum og behandlingsmåter. Det er færre som trenger kirurgi, men de har mer komplekse tilstander. – Dette krever samling av ressurser for å utvikle en robust avdeling for fremtiden, sier Fiane.