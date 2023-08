Sykehuset i Østfold: Gjort flere funn av legionella – ingen er smittet

Sykehuset Østfold Kalnes har gjort funn av legionella.

Sykehuset setter inn flere tiltak etter funn av legionella. Ingen pasienter er smittet.

Det er gjort flere funn av legionella legionellaDet er en bakteriesykdom som forårsakes av Legionellabakterien. Bakterien kan forårsake to sykdommer; legionærsykdom og pontiacfeber. Legionærsykdom er en lungebetennelse. i vannprøver fra dusjer ved Sykehuset Østfold Kalnes.

– Faren for å bli smittet er liten, men vi setter inn flere tiltak, sier smittevernoverlege Astri Lervik Larsen.

Det er også gjort funn på et pasientrom på kreftavdelingen, opplyser sykehuset.

– Det at vi har funn på flere rom på ulike avdelinger viser også at problemstillingen er mer omfattende enn at vi kan ha fokus kun på enkeltrom, sier Larsen om tiltakene for å redusere spredningen.

Ingen smittet

Sykehuset mistenker ikke at pasienter er smittet.

– Medarbeidere får beskjed om å være ekstra på vakt dersom pasienter får lungebetennelse under sykehusoppholdet og ikke responderer på vanlig behandling, sier avdelingssjef Jetmund Ringstad i infeksjonsmedisinsk avdeling.

Slik ser legionella-bakteriene ut.

Det finnes mange ulike typer legionella, og den som oftest er årsak til sykdom og som også gir mest alvorlig infeksjon, er Legionella pneumophila.

Bakteriene som er påvist i vannprøvene er ikke Legionella pneumophila, men en annen legionella-art som er mindre sykdomsfremkallende, presierer sykehuset.

– Det er spesielt immunsvekkede pasienter og pasienter med redusert lungefunksjon som vil være utsatt for infeksjoner med denne bakterien, sier smittevernoverlege Larsen.

Påvirker vannsystemet

Legionellabakterier finnes naturlig i drikkevannet og dermed i vannsystemer i alle bygg.

Siden det er gjort funn på flere ulike avdelinger, gjør sykehuset mer generelle tiltak som vil ha effekt på hele vannsystemet ved sykehuset.

– Vi jobber med ulike tiltak, som blant annet å heve temperaturen på vannet i sykehuset, sier Steinar Monge, seksjonsleder i teknisk avdeling.

