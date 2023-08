EVAKUERT: Irene Pettersson er på vei inn i det evakuerte området sammen med brannvesenet for å hente livsviktige medisiner.

Evakuert uten livsviktig medisin: − Alt skjedde så fort

SØNDRE LAND (VG) Da Irene (69) ble bedt om å forlate huset sitt umiddelbart, var det noe livsviktig som ble igjen.

Kortversjonen I Søndre Land har den uvanlig store vannføringen i Fallselva ført til at 120 husholdninger ble bedt om å evakuere tirsdag kveld.

Blant de evakuerte er Irene Pettersson. Hun har etterlatt livsviktige medisiner i huset sitt.

Aldri før har det blitt sendt mer vann gjennom Fallselva enn nå, forklarer Trond Brenden, innsatsleder i brannvesenet.

Ordfører Anne Hagenborg (Ap) sier evakueringen har gått bra, men at det foreløpig er uvisst når beboerne får returnere. Vis mer

I Fall, Søndre Land, renner elven flomstor rett i nærheten av flere bolighus.

Aldri før har det vært mer vann i Fallselva enn nå. Det har de siste dagene vært fare for at den kan gå over sine bredder og resultere i dambrudd.

Tirsdag kveld ble 120 husstander beordret til å evakuere og melde seg i kommunens idrettshall.

Der møter VG Irene Pettersson.

Dagen etter evakueringen er hun tilbake for å be om hjelp til å hente noe i huset.

– Det er snakk om livsviktige medisiner. Jeg puttet dosetten i vesken da vi dro, men jeg har bare nok medisiner til dagen i dag.

– Alt skjedde så fort, man får nesten panikk.

Flere beboere i området forteller at gikk ut en SMS like før 21.30 tirsdag med ordlyden «Dette er ikke frivillig».

Irene vært med på evakuering fra det samme området én gang før. Det var for 65 år siden

– Da var jeg bare fire år, og husker ikke så mye.

Gamle minner kan ikke erstattes

Denne gangen er Irene reddere. Aller mest bekymret er hun for huset sitt.

– Jeg er så glad i huset mitt, alle bildene mine og ting jeg har fått i gave, spesielt fra barn og barnebarn.

– Gull og sølv kan erstattes, men det kan ikke gamle minner.

Tross den spesielle situasjonen har Irene fortsatt humøret med seg.

Hun er optimistisk.

– I morgen får vi se sola, sier hun.

– Det gleder jeg meg til.

Slipper ut store mengder

Trond Brenden, innsatsleder i Søndre Land brannvesen, forklarer at de slipper ut så mye vann som mulig for å hindre at elven når bebyggelse.

– Akkurat per nå er vi på 68 cm over høyest regulerte vannstand.

– Det vi var redde for i går var at vi hadde så stor stigning. Den steg og steg.

FALLSELVA: Det er høy vannføring i Fallselva onsdag morgen.

– Farlig å si vi har kontroll

Brenden forklarer at damverket er solid, men at elven nedover ikke er dimensjonert for de mengdene vann som nå kommer.

– Nå kjører vi med kritisk vannstand i elven. Det har aldri vært så mye.

Det er spesielt to flomsikringspunkter langs elven som følges opp og bygges på. Omfattende arbeid med disse begynte før ekstremværet.

– Det er de som vil berøre det evakuerte området om de skal briste.

– Vi har jo hjelp av terrenget. Det er jo bare stein og berg, men vi har noen plasser der den kan snike seg over.

TAR RUNDEN: Når VG møter innsatsleder Trond Brenden og ordfører Anne Hagenborg er de på vei ut for å se på skadene rundt om i kommunen.

Når folk får komme hjem kommer an på nedbør.

– Det er farlig å si at vi har kontroll, men vi balanserer situasjonen.

Skryter av innbyggerne

Ordfører i Søndre Land, Anne Hagenborg (Ap) forteller til VG at evakueringen har gått bra.

Hun beskriver en rolig og fin stemning i idrettshallen da lokalbefolkningen dukket opp.

– All ære til de dem, sier Hagenborg.

– Det er ikke så lett å få beskjed om at du har fem minutter på å pakke, også går du fra huset ditt og er ikke engang sikker på om huset er der når du kommer tilbake.

FORNØYD: Ordfører Anne Hagenborg og innsatsleder Trond Brenden forteller at evakueringen har gått rolig for seg.

Hun kan ikke si noe om når de evakuerte får returnere til husene sine i Søndre Land, men hun tror ikke det blir i dag.

– Det viktigste for oss er selvsagt at det er trygt for dem som bor der. Liv og helse kommer først.

Kom selv tett på

Også andre steder i kommunen har det vært mulig å kjenne kreftene til «Hans».

På grunn av fare for jordras besluttet politiet å evakuere flere adresser i Enger onsdag kveld.

Ordføreren bor selv på Odnes, der det hadde gått jordras over fylkesveien hun tar til jobb.

– Jeg var første bil på det. Det var en bjørk med roten på feil side av veien.

– Så jeg har kjørt en ekstra runde for å komme på jobb i dag.