MISTET SØNN OG DATTER: I mai måtte Hege Guttormsen begrave sønnen Bjørn Felix Guttormsen Utsi (19). Det er andre gang hun har mistet et barn i trafikken.

Dødsulykkene: Skjermbruk og pandemistress mulige årsaker

Hege Guttormsen har mistet to barn i trafikkulykker. Ekspertene peker på skjermbruk og nye kjøremønstre etter pandemien for å forklare økningen i dødsulykker på veiene.

Publisert: Nå nettopp

VG har skrevet om Hege Guttormsen som i sommer mistet sitt andre barn i en trafikkulykker. Martine var bare åtte måneder da hun døde i 1997. Etter det har tallene for trafikkdrepte vært nedadgående, helt til det igjen begynte å stige første halvår 2022.

Heges sønn Bjørn Felix (19) ble en del av årets dystre statistikk.

TRAFIKKOFFER: Bjørn Felix (19) mistet livet i en utforkjøring utenfor Tana bru i Finnmark i mai i år.

I likhet med flere andre av dødsulykkene fra i vår og sommer, er ulykken med Bjørn Felix i Tana fortsatt under etterforskning, og trafikkforskere mener det er for tidlig å si noe sikkert om årsakene til årets store økning. Men temaet blir mye diskutert blant dem som jobber med trafikk, bekrefter kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

– Politi, veivesenet og forsikringsbransjen peker alle på at vi har stor grunn til å tro at uoppmerksomhet knyttet til skjermbruk fører til ulykker, men det er foreløpig vanskelig å dokumentere, sier han.

Høy fart og rus

Gjensidige har gjennomført en spørreundersøkelse via Ipsos, der 3500 bilister fikk spørsmål omkring dette.

– Tre prosent svarte at de hadde hatt uhell/ulykke på grunn av forstyrrelser fra den interaktive skjermen i bilen. Det høres ikke så mye ut i seg selv, men regnet om til totaltallet dette kan gjelde for, blir det snakk om rundt 100.000 bilister. Det sier en del om hvor alvorlig dette er, sier Rysstad.

Han legger til at gjengangerne som årsak til alvorlige ulykker stadig er høy fart og rus.

PEKER PÅ SKJERMEN: – Mange har hatt uhell på grunn av interaktiv skjerm, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Også If forsikring har gjort undersøkelser omkring distraksjoner i bil.

– Når du kjører bil er du avhengig av full oppmerksomhet rundt sansene dine og det som foregår i hodet ditt, og det skal svært lite til for å bli distrahert. Vi har sett flere ulykker hvor noe så enkelt som et insekt i bilen har ført til at noen har kjørt av veien, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

Han understreker at det må mer forskning til for å si noe sikkert om flere distraksjoner i bilen er årsaken til ulykkesøkningen.

Nye trafikkmønstre

Også i andre land klør de seg i hodet over økningen av alvorlige trafikkulykker den siste tiden. I USA har antall dødsulykker økt med 18 prosent de siste to årene.

Ifølge lege og forsker Petter Attia er en populær teori at pandemirelatert stress har ført til mer uforsvarlig kjøring, som med høy fart og promille.

En annen mulig forklaring er at økningen av hjemmekontor under pandemien har skapt nye trafikkmønstre.

Færre biler på veiene under pandemien har gjort at flere har økt farten og vært mindre nøyaktig med å holde seg korrekt i veibanen – farlige vaner når trafikktettheten igjen kommer tilbake som normalt.

Han peker også på rushtidsendringer etter pandemien, som gir mer trafikk spredd utover dagen, sammenlignet med tidligere da mer var samlet på morgenen.

– KAN VÆRE TILFELDIG: – Før vi kan spekulere på hvorfor antall dødsulykker har økt våren 2022, må vi spørre om det er en reell økning eller om det bare er tilfeldig variasjon, sier forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI), Tor-Olav Nævestad.

Verdens beste på trafikksikkerhet

Norge har verdens beste trafikksikkerhet, med færrest antall drepte i trafikken per innbygger, og trenden har lenge vært nedadgående: I perioden 2000 til 2020 gikk antall dødsulykker ned med 71 prosent samtidig som trafikkmengden økte med 35 prosent.

– En av grunnene til at det er fokus på høye tall i år, er at det var uvanlig få dødsulykker i 2021, forklarer forskningsleder Tor-Olav Nævestad.

63 omkomne i første halvår 2022 er dobbelt så mange som i samme periode i fjor. Men tallene for 2019 og 2020 var ikke så mye lavere enn i 2022. (Henholdsvis 50 og 46).

– Vi må se på utviklingen i et år eller to før vi eventuelt kan vurdere om det vi ser nå er et brudd med den nedadgående trenden i dødsulykker.

Kilde: SSB

Økning i MC-ulykker

Men det forskeren har lagt merke til i tallene er økningen i MC-ulykker.

– For MC-ulykkene er det også små tall og tilfeldig variasjon, men siden dette er en gruppe som peker seg ut, så er det viktig å se nærmere på dette og vurdere tiltak, sier han.

Forskeren forteller at årsakene til årets ulykker har fordelt seg omtrent på samme måte som før, det vil si at fart, uoppmerksomhet og rus var de viktigste årsakene.

– Noen er bekymret for de interaktive skjermene som finnes i mange nye biler?

– Årsakene til ulykkene er sammensatte, og det er lite sannsynlig at det er én felles årsak til økningen. De trendene vi trekker frem, for eksempel corona og store skjermer, var til stede i fjor også, sier trafikkforskeren.

Men han legger til at uoppmerksomhet er en av de viktigste medvirkende faktorer i dødsulykker.

– Slike ting som at man må trykke seg gjennom en skjermmeny for å gjøre en rekke ting, og at menyene ikke er standardisert, indikerer at man bør se nærmere på dette. Sentrale spørsmål vil være hvor lang tid folk har oppmerksomheten og blikket på et annet sted enn veien.

– MER ENN TALL OG STATISTIKK: – Døde og skadde etter trafikkulykker er et stort samfunnsproblem og konsekvensene rammer så mange, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland

– Jeg er bekymret

– Jeg er bekymret over den uheldige utvikling vi har hatt i år, både samlet sett og knyttet til enkelte trafikantgrupper, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland til VG.

– Det er spilt inn flere mulige årsaker, som økt bruker av berøringsskjermer i bil, en slags «corona-tretthet» og annet. Disse årsakene skal vi nå finne ut av, sier Dahl Hovland.

Hun minner om nullvisjonen for trafikkdøde som fortsatt gjelder.

– Det er også bakgrunnen for at vi har tatt initiativ til en nasjonal dugnad. Vi samlet de fleste aktørene til et felles krafttak rettet mot trafikantene og dødsulykkene dybdeanalysertes for å finne årsaker og sammenhenger, sier Ingrid Dahl Hovland.