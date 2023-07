Sov gjennom hotellbrann: − Det er sånn man ser på film

Geir og John Rikard lå og sov mens hotellet sto i full fyr like utenfor rommet deres. De reagerer på at de ikke ble evakuert.

Kortversjonen Geir Olav Briskodden og John Rikard Mitander opplevde å ikke bli evakuert under en brann på Alp Pasa Hotel i Antalya, Tyrkia forrige helg.

Ingen av de andre gjestene de har snakket med hørte noen brannalarm.

To libanesiske statsborgere omkom i brannen, tolv personer ble skadet.

Reiseselskapet Mixx Travel har stanset booking ved hotellet til en sikkerhets- og brannrapport foreligger. Vis mer

Geir Olav Briskodden og John Rikard Mitander bodde på Alp Pasa Hotel i Antalya, Tyrkia da det brøt ut en brann på hotellet natt til lørdag forrige uke.

De ble ikke vekket – hverken av brannalarm eller utrykningsmannskaper.

– Det er jo utrolig at et liv kan være så lite verdt, sier Briskodden til VG.

De føler seg sviktet av redningsmannskaper, hotellpersonalet og reiseselskapet.

– Det virker som at ingen som brydde seg om at det lå folk både her og der. De kunne ringt oss på telefonen eller banket på ruten.

Trodde det var oversvømmelse

Det var Mitander som våknet først av at det var veldig varmt inne på rommet. Det viste seg at airconditionen var avslått.

Da han sto opp, merket han at det var et lag av vann på gulvet.

– Jeg tenkte kanskje at det var oversvømmelse, forteller han til VG.

Da han åpnet døren ut til gangen, flommet vannet inn.

Hotellets restaurant hadde tilsynelatende brent ned.

– Jeg fikk vekket Geir og vi rasket med oss pass og sånt.

TRYGT HJEMME: Når VG snakker med Geir Olav Briskodden og John Rikard Mitander har de kommet seg trygt hjem til Norge.

Hørte ingen brannalarm

Slukningsarbeidet foregikk fortsatt idet de to forlot hotellrommet.

– Idet vi går ut av rommet så raser taket kun noen få meter bak oss, sier Briskodden.

– Det er sånn man ser på film.

Da de kom ned i resepsjonen skal de ha fått beskjed om at brannen sto i veien for at personalet eller brannvesenet kunne vekke dem.

De sier ingen av de andre gjestene de har snakket med hørte noen brannalarm.

Briskodden og Mitander hadde ennå et par dager igjen av ferien, og ble tatt med til en annen del av hotellet.

– Så hører vi ikke noe mer, sier Mitander.

To omkommet

Ifølge den tyrkiske avisen NTV omkom to libanesiske statsborgere i brannen. Ytterligere tolv personer skal ha blitt skadet.

– Vi fikk ikke noe informasjon i etterkant. At det var døde og skadede i brannen hørte vi først om i internasjonale medier, forteller Briskodden.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Stille fra reiseselskapet

De har sendt en e-post til reiseselskapet Mixx Travel, og forteller at de ennå ikke har fått svar på, en uke senere.

– Man hadde jo ønsket at man ble tatt litt på alvor, sier Briskodden.

– De burde jo ha kontaktet oss og sjekket at vi er ok, at de som er i deres reisefølge overlever.

– En forferdelig opplevelse

VG har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Alp Pasa Hotel, uten hell.

Ercan Sabedinovski i Mixx Travel, skriver i en e-post til VG at reiseselskapet hadde gjester på to rom i den delen av hotellet der brannen oppsto.

– Først og fremst forstår jeg at gjestene har hatt en forferdelig opplevelse. Det som skulle vært en fantastisk ferie i den sjarmerende gamle bydelen i Antalya ble dessverre til en grim opplevelse, sier Sabedinovski.

– Gudskjelov kom ingen av våre gjester til skade fysisk.

Kaotiske tilstander

Ifølge Sabedinovski gikk hotellpersonalet rundt og vekket gjestene med beskjed om å komme ut av rommene umiddelbart.

– Vi bekrefter at det på tidspunktet var kaotiske tilstander, og at brannvesenet hadde problemer med de smale gatene.

Reiseselskapets guide ankom stedet senere på dagen, men Sabedinovski bekrefter at to av gjestene ikke var til stede.

Han sier at selskapet har to nødnumre som gjestene får ved ankomst.

– Vi har som reiseselskap gjort hva vi kan under omstendighetene for å hjelpe våre gjester. Dog kunne vi vært bedre til å følge opp etter gjestenes hjemkomst.

Reiseselskapet har inntil videre stanset booking ved hotellet til det foreligger en sikkerhets- og brannrapport.

