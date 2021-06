Treningstilbudene åpner igjen, men nedstengningen det siste året har hatt konsekvenser, viser en meningsmåling. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flere mener de er i dårligere form etter coronatiden

Dobbelt så mange sier de har fått dårligere fysisk form enn de som mener formen er blitt bedre under corona.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I juni sier en av tre spurte, 32 prosent, at de har fått dårligere fysisk form etter pandemien. 16 prosent sier at de har fått bedre fysisk form, mens omtrent annenhver nordmann, 52 prosent, sier at formen er uendret.

Opinion har spurt til sammen 55.000 nordmenn om hvordan deres fysiske form er blitt etter coronautbruddet.

– Halve befolkningen har endret fysisk form etter corona, og dobbelt så mange til det dårligere enn til det bedre, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at folk flest har hatt dårligere form i år, enn i fjor under pandemien.

– Selv om Norge åpner opp og treningstilbudene blir flere, så har vi nok vent oss til noen uvaner under pandemien som heller er blitt tydeligere i år enn i fjor, sier Clausen.