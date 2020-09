VIL VURDERE TILTAK: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier i en pressemelding at de vil vurdere tiltak i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

Oslo kommune vurderer strengere tiltak etter smitteøkning

Den økende smitten bekymrer byrådslederen. – Byrådet vurderer fortløpende nye tiltak for å hindre ytterligere smittespredning.

Det melder kommunen i en pressemelding.

-- Smitteøkningen er bekymringsfull, men det er viktig å understreke at vi har god kontroll over situasjonen. Oslo kommune har høy testkapasitet og gode systemer for sporing og isolering av smittede. Men vi er helt avhengig av at alle i Oslo forstår alvoret i situasjonen, og bidrar til å få ned smittetallene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– For å beskytte de mest sårbare blant oss er vi avhengig av at alle tar ansvar, sier Johansen videre. Kommunen skriver ingenting om hvilke tiltak som eventuelt vil vurderes.

Dette vet kommunen om smitten:

Det er flest antall smittede i aldersgruppen 20–29 år.

Smittekilder er først og fremst familie og venner, eller på arbeid. Ca. 30 % oppgir at smittekilden ikke er kjent.

Det er også meldt om tilfeller av smitte hos ansatte eller elever ved 20 skoler i Oslo. Syv av disse

er videregående skoler eller voksenopplæring, og de øvrige er grunnskoler.

Det er meldt om smitte og stengte avdelinger ved tre barnehager i Oslo.

Det har de siste ukene også vært smitte i små klynger, blant annet i kommunale boliger med tilrettelagte tjenester

Pressemeldingen kommer noen timer etter at assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa til NRK at de er mer bekymret for smitten i Oslo enn i Bergen, og at dersom utviklingen fortsetter kan Oslo bli en av de rødeste byene i Europa.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) mener all må bli mer oppmerksomme.

– Det er bekymringsfullt at smittesporingen ikke klarer å identifisere smittested for alle. Det kan bety at vi alle må bli mer oppmerksom på hvor vi ferdes, hvem vi er sammen med, og om vi klarer å overholde «meter’n» og bruke munnbind i de situasjoner hvor det er anbefalt og du må kjøre kollektivt.

les også Smitten i Oslo doblet på en uke: – Vi har kontroll

– Klarer å følge opp smitten

447 personer er registrert smittet i Oslo de siste 14 dagene, 68 av dem ble registrert i går.

Smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen, opplyste torsdag til VG at smitten har doblet seg på en uke i kommunen.

Fra uke 32 til uke 36 hadde Oslo kommune omtrent 100 nye smittetilfeller i uken. I uke 37 registrerte kommunen imidlertid i overkant av 200 nye tilfeller.

– Vi klarer å følge opp, finne de smittede og sette nærkontakter i karantene. Nå har testkapasiteten kommet på et nivå som gjør at vi får testet raskt. Vi har god oversikt og vi har kontroll, sa Hagen.

Publisert: 18.09.20 kl. 13:16

