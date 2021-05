SPRØYTESTIKK: Kommunene organiserer vaksineringen på forskjellige måter, og bestemmer hvor stor rolle fastlegene skal ha. Foto: Javad Parsa

Vaksinesystemet: Derfor kan folk få vaksine før det er deres tur

Fastlegene har ikke et nøyaktig system for å finne pasienter i risikogruppen. Det kan føre til at folk rykker frem i vaksinekøen.

– Vi ser tilfeller av at fastlegene har sendt over lister med personer som ikke er i risikogrupper, så det er romslig, det som er meldt inn på listene deres. Programmet de bruker for å trekke ut disse listene, tar med en del diagnoser som kan ligne risikosykdommer, men som ikke er det, sier vaksinesjef Helge Garåsen i Trondheim kommune.

Det er nemlig ikke enkelt å få oversikt over hvem som er i hvilke risikogrupper i Norge, og som skal prioriteres for en vaksine.

Hvilke sykdommer du har registreres i journalen hos fastlegen, og eventuelt på sykehus. Men fastlegene har forskjellige journalsystemer med ulike måter å registrere informasjon på – og da coronaviruset kom til Norge, fantes det ikke noe felles verktøy for å finne frem til og trekke ut lister over pasienter som har underliggende sykdommer.

Ifølge FHIs beregninger er det i overkant av 450.000 personer i Norge som er i en risikogrupper for covid-19, på grunn av underliggende tilstander.

Disse tilstandene gjør at du er definert som i risikogruppe FHI har operasjonalisert hva som gjør at noen er i en risikogruppe som skal prioriteres for vaksinasjon slik, basert på beredskapsregisteret for covid-19. Risikotilstandene er definert basert på diagnosekoder fra spesialisthelsetjenesten sammenstilt med diagnosekoder fra primærhelsetjenesten. Organtransplantasjon

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon. Inkluderer mange ulike tilstander som ALS, Downs syndrom, alvorlige medfødte lidelser

Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)

Fedme (KMI ≥ 35 kg/m²)

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi)

Immunsvikt (inkluderer medfødt immunsvikt)

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Demens Totalt er det omtrent 45 000 personer over 18 år i gruppen som defineres som høy risiko, og 410 250 i gruppen som defineres som moderat risiko, ifølge FHIs beregninger basert på beredskapsregisteret for covid-19. 16–17 år: Høy 742, moderat 9 667

18–44 år: Høy 12 281, moderat 148 068

45–54 år: Høy 11 935, moderat 109 194

55–64 år: Høy 20 814, moderat 152 988

65–74 år: Høy 34 509, moderat 187 717

75–84 år: Høy 30 827, moderat 146 555

85+ år: Høy 9 727, moderat 65 293 Vis mer

– Hasteprosjekt

Rundt mars i år fikk EPJ-løftet i Direktoratet for e-helse, sammen med fastlegerepresentanter og firmaene som leverer journalløsninger, på plass et verktøy for å finne frem til risikogruppene i Norge. Det var akkurat i tide – samme måned skulle pasienter med ulike kategorier av underliggende sykdommer prioriteres i vaksinekøen.

Uten dette verktøyet ville fastleger måttet lete manuelt gjennom journalene sine for å finne frem til pasientene som skulle ha en vaksine.

– Det var et veldig hasteprosjekt, leverandørene fikk liten tid på å implementere dette her. Men en minimumsløsning er så mye bedre enn ingenting, sier Anne-Lise Baardsgaard i EPJ-løftet til VG.

Slik fungerer verktøyet:

FHI har samlet en liste over hvilke diagnoser som kan bety at noen er i en risikogruppe. Disse kodene har blitt oversatt til kodesystemene fastlegene bruker, sånn at de kan «kjøres» gjennom de ulike journalløsningene. Da får fastlegene ut en liste over pasienter.

Verktøyet trekker ut pasienter basert diagnosekoder, men også kriterier som prøvesvar og lab-analyser i varierende grad.

Men jobben til fastlegen er ikke over når de har en liste med pasienter: Hvor mye arbeid som gjenstår, avhenger av hva slags, og hvor detaljert, informasjon om pasientene som er registrert i journalen fra før. Der kan det være stor variasjon.

Disse listene kan altså omfatte personer med et stort antall diagnoser som kan gi økt risiko med covid-19. Men det er ikke sikkert at alle på listen skal prioriteres for å få en vaksine.

Personer med kroniske lungesykdommer skal for eksempel prioriteres, men ikke personer med velregulert astma – og det er ikke sikkert at verktøyet plukker opp hva slags astma du har, om det ikke tar hensyn til legemidler.

Når fastlegene har fått ut en liste over pasienter må de derfor gå igjennom og kontrollere den.

– Det er fastlegen som skal stå for den siste prioriteringen uansett, så dette er bare en hjelp til å gjøre arbeidet mer effektivt, sier Baardsgaard.

– Hvorfor har ikke dette blitt prioritert tidligere?

– En av årsakene er at vi har så mye på digitaliseringsområdet som haster. Det er en ressurskabal som må gå opp, og det har vært en utfordring på mange områder.

– Stor variasjon

Garåsen i Trondheim sier alle legene anbefales å manuelt gå gjennom listene og «vaske dem».

– Men det er stor variasjon i hvor mange pasienter det er på listene vi får og ikke – og det tyder nok på at noen vasker dem grundig, mens andre ikke gjør det. Så skjer det også at fastlegene melder inn risikopasienter som ikke har kommet med på uttrekket gjennom systemet til oss i ettertid, sier Garåsen.

– Har dere opplevd å bli kontaktet av personer som er frustrert over at folk som egentlig ikke har skullet få vaksine likevel har fått?

– Det var vi ikke opplevd noe omfang av her i Trondheim. Men vi har blitt kontaktet av noen som har lurt på hvorfor det er deres tur.

Han forteller imidlertid at kommunen vurderer det som mest effektivt for vaksineringen å vaksinere etter fastlegenes lister – uavhengig av om noen skulle være heldige å rykke fram i køen.

– Har dere egentlig noe alternativ til å vaksinere etter listene dere får fra fastlegene?

– Nei, vi har ikke tilgang til diagnosene til pasientene, og det er heller ikke ønskelig ut fra taushetsplikten.

Kunne vært mye vanskeligere

Kommunene organiserer vaksineringen på forskjellige måter, og bestemmer hvor stor rolle fastlegene skal ha.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, sier systemet som lager listene sikkert kunne hatt et større presisjonsnivå – men at det viktigste er at det kom på plass i tide.

– Vi har aldri hatt et sånt system før. Hvis vi ikke hadde hatt det hadde det i hvert fall blitt mye vanskeligere, og det er ingen andre enn fastlegene som har oversikt over risikogruppene, sier hun.

– Så har vi vært fullstendig klare over at det vil være pasienter vi ikke klarer å fange opp – og at det vil være pasienter som fanges opp, som ikke skulle være prioritert. Men her har fastlegene lagt ned en stor og viktig arbeidsinnsats, og jeg er imponert over hvor bra det tross alt har gått – selv om vi vil finne enkelte eksempler på feilprioriteringer.