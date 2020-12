GIR SEG: Australias statsminister Scott Morrison besøkte vaksinelaboratoriet ved universitetet i Queensland i oktober. Foto: DARREN ENGLAND / AAP

Avslutter vaksineprosjekt: Ga utslag på hiv-test

Vaksineprosjektet ved universitetet i Queensland i Australia er stoppet, etter at testpersoner fikk falske positive hiv-tester.

Vaksinen til Australske CSL og universitetet i Queensland var kommet til den første av tre testfaser da de meldte at de avslutter utviklingen av det de håpet skulle bli en vaksine mot covid-19.

Rundt 200 frivillige har deltatt i utprøvingen, som viste lovende resultater mot coronaviruset.

Men testingen avslørte også en uventet bieffekt: Testpersonen kan slå ut på hiv-tester.

Universitetet understreker at ingen av testpersonene har blitt smittet av hiv av å delta i undersøkelsen:

«Rutinemessige oppfølgingstester har bekreftet at det ikke er noe hiv-virus til stede», skriver de i meldingen.

Av de 236 vaksineprosjektene i VGs oversikt er dette det første som offisielt er avsluttet, ifølge Milken-instituttet ved George Washington-universitetet i USA.

For å gjøre de nødvendige endringene i vaksinen, hadde produsentene måttet gå tilbake til tegnebrettet. Det ville tatt for lang tid.

– Det ville satt oss tilbake omtrent 12 måneder, sier professor Paul Young i meldingen.

Vaksinen fra Universitetet i Queensland var også en av vaksinene den internasjonale vaksinealliansen Covax satset på.

Ligner på hiv

– Det er en underlig historie, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen til VG.

– Ideen bak vaksinen er egentlig veldig god. Men for å stabilisere den, puttet de på en bit av et arvestoff som har mye til felles med hiv-viruset. Så når man da vaksinerte disse testpersonene, viste det seg at vaksinen ga et godt immunforsvar, men at noen av disse også testet positivt for hiv, sier han.

Han er ikke overrasket over at prosjektet nå er skrinlagt, og tror at flere som driver med utvikling av vaksiner mot covid-19 vil gi seg i tiden fremover.

– Når vi har to vaksiner som ligger langt fremme, Pfizer og Moderna, som har høy grad av beskyttelse og lite alvorlige bivirkninger, blir listen liggende høyt, sier han.

Arbeidet som har blitt lagt ned for å utvikle ulike typer vaksiner mot coronavirus vil likevel ikke være forgjeves, ifølge Madsen.

– Ut ifra dette får vi mye kunnskap om å lage vaksiner som vi kan dra stor nytte av senere. Man kan tenke seg at vi kan lage vaksiner mot sykdommer vi ikke tidligere har hatt vaksiner mot, og dermed motvirke antibiotikaresistens. Tiden vil vise, men det har vært en enorm vitenskapelig innsats i utviklingen av vaksiner det siste året.

Madsen sier at det er umulig å spå hvor mange vaksiner som kan ende opp med å bli godkjent til slutt.

– Det er flere vaksiner som har vist gode resultater, og det blir veldig spennende fremover. Når det blir satt i gang massevaksinasjon med noen godkjente vaksiner, vil det også bli vanskeligere å teste ut nye, da færre vil kunne bli syke. Her er det i tillegg storpolitikk, der Russland, Kina og Vest-Europa vil ha sine vaksiner, sier han.

Tilbakesteg også for Sanofis kandidat

En annen vaksinekandidat som ikke har fått ønskede resultater og må gå tilbake for å gjøre endringer, er kandidaten til Sanofi og GSK: Fredag kunngjorde de at vaksinen ikke er effektiv nok hos eldre, og de har derfor besluttet å videreutvikle vaksinen og sette i gang nye studier.

– Sanofi var også regnet som veldig lovende, men nå må de sette seg ned og finne ut hva de skal gjøre videre. Det kan man foreløpig ikke si noe om, sier Madsen.

