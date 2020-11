GÅTE: At døren til Plazakvinnens rom var sikkerhetslåst fra innsiden, underbygde konklusjonen om selvmord. Foto: Benjamin Ree

Plaza-mysteriet: Se så lekende lett han låser døren

Politiet mente det var umulig at noen kunne ha forlatt Plaza-kvinnens låste rom. I virkeligheten var det forbløffende enkelt å overliste låsen.

Nå nettopp

I 25 år har en sikkerhetslåst hotelldør stått sentralt i mysteriet rundt den døde kvinnen på Oslo Plaza.

Den unge kvinnen som kalte seg Jennifer Fergate, ble funnet død på et luksusrom i juni 1995.

Kvinnen var skutt gjennom hodet med en 9mm Browning pistol, og våpenet ble funnet i hånden hennes.

Et av de viktigste argumentene da politiet konkluderte med at dødsfallet mest trolig var et selvmord, var at døren inn til hotellrommet var sikkerhetslåst fra innsiden, såkalt dobbeltlåst, og at ingen derfor kunne ha forlatt rommet etter at kvinnen døde.

UBEVOKTET: Døren til rom 2805 var ubevoktet i 15 minutter etter at skuddet var hørt. Foto: Politiet

Videoen som VG her bringer, demonstrerer imidlertid det som politiet ikke trodde var mulig i 1995.

Sikkerhetslåsen på en hotelldør hindrer ansatte å komme inn på rommet, og kan bare overprøves av sikkerhetspersonell. Noen låssystemer benytter en vrider, som på en typisk norsk inngangsdør.

På Oslo Plaza i 1995 ble sikkerhetslåsen aktivert ved at gjesten løftet selve dørhåndtaket opp.

Les hele historien om Plaza-mysteriet her.

Tom-Erik Braathu, teknisk sjef i hotellbransjen, har fulgt med på historien om Plaza-kvinnen, og latt seg fascinere av mysteriet.

Han bestemte seg for å teste ut en idé. Forsøket ble gjennomført på samme låssystem som Oslo Plaza hadde i 1995.

Deretter fikk VG fikk overvære hva som skjedde:

Med en enkel hyssing lager Braathu en løkke som han fester rundt dørhåndtaket på innsiden, legger hyssingen over dørkanten og lukker døren.

Så napper han i snoren fra utsiden – og vips, håndtaket dras opp, og døren er sikkerhetslåst fra innsiden.

Snoren forsvinner over dørkanten, og Braathu kan rulle den samme ute i korridoren.

Ettersom det er støydempende gummilister mellom døren og dørkarmen, glir snoren glatt gjennom, uten å sette merker.

Det er lekende lett. Operasjonen er lynrask, det hele er gjort på noen få sekunder.

TESTET TEORI: Teknisk sjef Tom-Erik Braathu kjenner det aktuelle låsesystemet, og bestemte seg for å undersøke. Foto: Benjamin Ree

– Det var faktisk enda enklere enn jeg hadde trodd. Første gang prøvde jeg med en tynn datakabel. Den skled av på første forsøket, fordi løkken ikke var stram nok. Men deretter gikk det – igjen og igjen. Det går raskt, og det setter ingen merker, forteller Braathu.

I 25 år har dødsfallet vært en uløst gåte for Oslopolitiet. Fremdeles er identiteten til den døde kvinnen ukjent.

En totalvurdering lå til grunn for politiets selvmordskonklusjon i 1995, men den låste døren har hele tiden vært et sentralt argument.



Les mer om dørmysteriet i kapittel 8 i VGs Plaza-historie: Klikk her

Braathus demonstrasjon er overhodet ikke et bevis for at Plaza-kvinnen ikke begikk selvmord.

Derimot viser den at det er teknisk fullt mulig at noen kan ha forlatt rommet selv om døren var dobbeltlåst, noe etterforskerne ikke trodde var mulig i 1995.

– Dette var svært interessant å se. Det ser jo så enkelt ut, sier Geir Skauge, som har vært kriminaltekniker i Oslopolitiet i 22 år, og i dag arbeider i sikkerhetsbransjen.

KRIMTEKNIKER: Geir Skauge har lang erfaring fra undersøkelser på åsteder. Foto: Brian Cliff Olguin / VG

Både VG og Netflix har tidligere benyttet Skauge som ekspert i dekningen av Plaza-mysteriet.

– Det pussige er at som politimann har jeg vært med på å benytte noenlunde samme metode enkelte ganger, når vi har vært i bygninger hvor ingen kunne stenge etter oss. På den måten klarte vi å låse oss ut.

– Hvorfor ble ikke denne tanken vurdert i etterforskningen av Plaza-mysteriet i 1995?

– Jeg tror nok det henger sammen med at tanken om at dette var et selvdrap oppsto veldig tidlig. Jeg har selv gått i samme felle som politimann, så jeg vet at det er fort gjort, sier Skauge.

les også Plaza-mysteriet: – Dette kan løse saken

Også flere VG-lesere har gjennom tips og kommentarer foreslått samme metode – å bruke en enkel hyssing fra utsiden. Noe som altså viste seg å være fullt mulig.

Metoden med snoren har ikke betydning for sikkerheten, fordi den kan ikke benyttes til å ta seg inn på rommet, kun til å forlate rommet.

En låsekspert opplyser til VG at det også var mulig å dobbeltlåse døren utenfra ved hjelp av et nøkkelkort, hvis man kjente metoden.

– Jeg har bedt vår kriminaltekniske avdeling vurdere denne videoen, sier Grete Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

– Det viktigste vi kan gjøre nå, er å få vite hvem den ukjente kvinnen er. Vi håper Netflix-filmen og VGs dekning kan gi oss svar, sier hun.

LÅST ROM: Den døde kvinnen ble funnet i 28. etasje. Foto: Lars Chr. Wegner

Låssystemet som ble brukt på Oslo Plaza helt fra starten i 1989, het TimeLox 2000.

Det var produsert i USA, og ansett som et svært sikkert og godt låssystem, som har overlevd lengre enn de fleste låssystemer i hotellbransjen. Systemet har vært i bruk på enkelte norske hoteller helt frem til i dag, men har i stor grad vært skiftet ut de siste årene.

Demonstrasjonen VG fikk overvære, er utført på et hotell i Oslo med samme låssystem som det Oslo Plaza hadde i 1995, bare softwaren er oppdatert. Opptaket ble gjort rett før hotellet byttet til et nyere system.

Netflix har nettopp lansert en ny dokumentar om det norske Plaza-mysteriet, i episoden «Death in Oslo» i serien «Unsolved Mysteries». Saken har fått stor oppmerksomhet internasjonalt, og ført til et enormt antall tips til VG.

Les hele VGs historie om Plaza-mysteriet – velg kapittel i menyen under:

Publisert: 05.11.20 kl. 08:06

Les også

Mer om Etterforskning Oslo Hotell Netflix