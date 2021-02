Smitteutbrudd ved ny byggeplass i Oslo sentrum

En ny byggeplass i Oslo er stengt etter at de fikk påvist 18 smittetilfeller.

Det er påvist smitteutbrudd ved en byggeplass i «Mills-kvartalet» på Grünerløkka i Oslo sentrum.

18 personer er bekreftet smittet og rundt 150 er satt i karantene.

Det bekrefter kommunikasjonssjef i AF Gruppen Wibecke Brusdal til VG.

AF Gruppen er hovedentreprenør for byggeprosjektet hvor det bygges boliger i kvartalet.

Ifølge prosjektets nettsider skal det nesten syv mål store «Mills-kvartalet» ved Sofienbergparken bli til boliger, barnehage, kontorer og forretningslokaler.

Det første smittetilfellet ble påvist denne uken. Det ble så startet massetesting av alle de rundt 150 som jobber på byggeplassen.

– Torsdag ble det gjennomført massetesting av alle som hadde vært innom prosjektet denne og foregående uke. Alle disse er i ventekarantene frem til de får testresultatene, sier Brusdal.

Det gjennomføres smittevask på prosjektet fredag.

Siden nyttår har det vært flere tilfeller av større smitteutbrudd ved byggeplasser i Drammen, Oslo og Bergen.

Torsdag ble det kjent at 33 personer har blitt smittet i et utbrudd på byggeplassen til et Stordalen-hotell ved Solli plass i Oslo. Virksomheten på Solli holder fortsatt åpent.

Det bekymret leder for fagforeningen Tømrer og Byggfagforeningen i Fellesforbundet, Alexander U. Hopland-Wøien.

– Om man ikke tar ansvar selv og stenger ned prosjekter hvor det er mye smitte, men venter på at myndighetene skal stenge, så frykter jeg at hele næringen til slutt blir stengt ned, skrev han i en e-post til VG torsdag.

33 personer tilknyttet byggeplassen på Oslos vestkant e så langt bekreftet smittet av coronaviruset. Det er totalt åtte underleverandører som nå har fått bekreftet smitte blant sine ansatte. Daglig jobber rundt 250 arbeidere på byggeplassen.

